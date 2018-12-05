Президент Беларуси примет участие в саммитах ЕАЭС и СНГ в Петербурге

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав государств - участников СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Переговоры лидеров стран ЕАЭС пройдут 6 декабря в Санкт-Петербурге в узком и расширенном составах. Главы государств обсудят дальнейшее развитие интеграционных процессов, реализацию цифровой повестки Союза, формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Кроме того, в повестку включены вопросы, касающиеся основных направлений международной деятельности ЕАЭС, конкуренции на трансграничных рынках, сотрудничества в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг.

Александр Лукашенко в этот же день примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ. Лидеры стран подведут итоги сотрудничества в текущем году, обсудят выполнение достигнутых ранее договоренностей и дальнейшее развитие взаимодействия в формате Содружества.