Сыктывкарского полицейского будут судить за рукоприкладство

В Сыктывкаре передали в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, который обвиняется в жестоком избиении задержанных.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Республике Коми, обвиняемый работал помощником оперативного дежурного дежурной части УМВД России по Сыктывкару. В рукоприкладстве он был замечен неоднократно.

Так, в июне этого года он применил физическую силу по отношению к мужчине, который был доставлен в часть по подозрению в совершении какого-то административного правонарушения и возмущался своим задержанием: несколько раз ударил ногами, а затем пристегнул наручниками к скамейке.

Спустя месяц, в июле агрессивный дежурный напал на еще одного задержанного. 56-летний житель Сыктывкара отказался от процедуры установления личности с использованием аппаратного-программного комплекса "Папилон". Тогда обвиняемый набросился на него и сломал левую руку.

Теперь уже бывшему полицейскому предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям: превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств, превышение должностных полномочий с применением насилия, причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего утрату трудоспособности.