Новости

В Петербурге выпустили марку со Снегурочкой в дополненной реальности 13:33
На учениях в Крыму "Панцири" уничтожили воздушные цели 13:32
В Крыму назначили министра экономического развития 13:25
В аварии под Волгоградом погибли два человека 13:22
Бывшему замначальника тамбовского ГУ МЧС ужесточили наказание 13:22
Песков: США манипулируют фактами по ДРСМД, чтобы закамуфлировать истинную цель 13:17
Вышел трейлер комедии "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" 13:16
Сыктывкарского полицейского будут судить за рукоприкладство 13:12
Президент Беларуси примет участие в саммитах ЕАЭС и СНГ в Петербурге 13:11
В здание "Московского комсомольца" ворвался агрессивный мужчина 13:10
Песков: Законные процедуры в отношении украинских моряков продолжатся 13:08
Совфед одобрил закон о голосовании находящихся под домашним арестом 13:00
Volkswagen Golf: зачем немецкий хэтчбек вернулся в Россию 13:00
АвтоВАЗ показал лучший результат продаж с начала года 12:50
У Елизаветы Боярской и Максима Матвеева родился сын 12:49
Порошенко назвал дату "объединительного" церковного собора 12:43
"Жигули" четверть века простояли на балконе дома в Тбилиси 12:33
В Госдуме оценили украинскую идею сажать за пропаганду "русского мира" 12:32
Кокорин и Мамаев впервые встретились после ареста 12:28
Вышел трейлер специальной серии "Леденящих душу приключений Сабрины" 12:25
Уроженка Омска представит Исландию на конкурсе "Мисс Вселенная" 12:20
В Саратове проверят детскую больницу после жалоб на червей в еде 12:19
Сенатор Валентина Петренко покинула Совет Федерации 12:15
Chevrolet заинтриговал тяжелым пикапом 12:04
В Калмыкии сгорел следовавший в Дагестан пассажирский автобус 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
05.12.2018 13:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сыктывкарского полицейского будут судить за рукоприкладство

Текст: Евгения Цинклер (Сыктывкар)

В Сыктывкаре передали в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, который обвиняется в жестоком избиении задержанных.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Республике Коми, обвиняемый работал помощником оперативного дежурного дежурной части УМВД России по Сыктывкару. В рукоприкладстве он был замечен неоднократно.

В Петербурге возбудили дело об обмане ветерана

Так, в июне этого года он применил физическую силу по отношению к мужчине, который был доставлен в часть по подозрению в совершении какого-то административного правонарушения и возмущался своим задержанием: несколько раз ударил ногами, а затем пристегнул наручниками к скамейке.

Спустя месяц, в июле агрессивный дежурный напал на еще одного задержанного. 56-летний житель Сыктывкара отказался от процедуры установления личности с использованием аппаратного-программного комплекса "Папилон". Тогда обвиняемый набросился на него и сломал левую руку.

Теперь уже бывшему полицейскому предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям: превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств, превышение должностных полномочий с применением насилия, причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего утрату трудоспособности.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Сыктывкар
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Совфед призвал парламенты мира осудить провокации Киева
Французские СМИ назвали причину успеха Путина на международной арене
Клинцевич: Судьбу украинских моряков решит суд, а не Госдеп
МИД РФ: Россия против слома ДРСМД
"Яндекс" официально представил свой смартфон, названа цена