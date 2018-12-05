В Петербурге в суд передано дело об изнасилованиях детдомовцев

В Петербурге завершено расследование громкого дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома. На скамье подсудимых оказались бывший директор учреждения школы N565, где учились дети, заместитель директора детского дома, несколько воспитанников.

Как сообщает Следственный комитет России, преступления в отношении несовершеннолетних совершались с 2002 по 2017 годы. Жертвами стали воспитанники Центра содействия семейного воспитания №8.

В уголовном деле 23 эпизода, сейчас оно направлено в суд. Кроме того, в суде уже рассматривается дело в отношении бывшего охранника учреждения, родственника одного из обвиняемых и бывшего ученика.

В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении фотографа, который в 2005-2008 годы тесно сотрудничал с детским домом и вывозили учеников на съемки. Впоследствии выяснилось, что мужчина снимал детскую порнографию и совершал в отношении подростков то, что на языке Уголовного кодекса называется "Насильственными действиями сексуального характера".

По версии следствия, все трое, когда о преступлениях стало известно правоохранительным органам, стали принуждать бывших и нынешних сотрудников учреждения дать ложные показания, оказывали на них давление.

К слову, о насилии в отношении детдомовцев стал известно благодаря одному из выпускников. Юноша снялся в документальном фильме, где, не скрывая своего лица и имени, сообщил, что в подростковом возрасте неоднократно становился жертвой насилия. Некоторые сотрудники детдома сразу обвинили молодого человека в том, что он оболгал уважаемых людей, пользующихся авторитетом в педагогической среде, но расследование, проведенное специалистами СУ СК России, показало, что в детском доме подростки действительно сталкивались с систематическим насилием.