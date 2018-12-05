На учениях в Крыму "Панцири" уничтожили воздушные цели

На востоке Крымского полуострова в рамках учений зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" уничтожили воздушные цели. Об этом сообщил сегодня начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитан второго ранга Алексей Рулев.

- Расчеты ЗРПК "Панцирь" совершили марш в заданный район, обустроили позиции в неподготовленной местности, выполнили задачи обнаружения, идентификации, сопровождения и уничтожения воздушных целей условного противника, проведя учебные пуски ракет, - рассказал Рулев.

По пути к месту военнослужащим также пришлось отразить нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы.

