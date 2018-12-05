Неполадка шасси не дала улететь самолету из Сочи в Краснодар

Самолет, следовавший из Сочи в Краснодар, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности шасси. Об этом сообщили в авиакомпании.

- При вылете не сработала сигнализация убранного положения шасси. По правилам безопасности командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт Сочи. Самолет благополучно приземлился, на борту был 31 пассажир, - рассказали в пресс-службе компании. - Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.

Изначально планировалось, что пассажиров в пункт назначения доставят запасным бортом, но позже рейс полностью отменили. Сейчас проходит процедура полного возврата стоимости билета пассажирам.