Старейший корабль ВМФ "Коммуна" приступил к учениям в Черном море

Старейшее спасательное судно ВМФ России "Коммуна" приступило к учениям по спасению экипажа затонувшей подлодки.

Как сообщили в отделе информобеспечения Черноморского флота, для отработки спасательных действий на дне Черного моря на глубине 40 метров закрепили макет комингс-площадки подводной лодки. С борта "Коммуны" под воду спускают обитаемый поисково-спасательный аппарат АС-28, экипаж которого отрабатывает приближение к макету, стыковку и расстыковку с ним.

Кроме этого, спасатели ЧФ тренируются в управлении необитаемым комплексом "Пантера Плюс". В учениях задействованы специализированные водолазные суда Черноморского флота.

Справка "РГ"

"Коммуна" - катамаран 1913 года постройки, единственное действующее судно ВМФ РФ, доставшееся от Императорского флота России (первое название - "Волхов"). Его предназначение с момента постройки - спасение подводных лодок. В последние годы судно было адаптировано для работы с различными типами глубоководных спасательных аппаратов.