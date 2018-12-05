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05.12.2018 13:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В аварии под Волгоградом погибли два человека

Текст: Ирина Поволоцкая (Волгоград)

В столкновении двух легковых машин под Волгоградом погибли два человека и еще один получил травмы.

Как сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области, утром 5 декабря в Светлоярском районе на 1010 километре трассы "Москва-Астрахань" лоб в лоб столкнулись "ВАЗ-2107" и "ВАЗ-21099". Удар был такой силы, что пожилая пассажирка "семерки" скончалась на месте происшествия.

В Калмыкии сгорел следовавший в Дагестан пассажирский автобус

Двух мужчин срочно госпитализировали. Одного из них - 54-летнего водителя "ВАЗ-21099" довезти до больницы не успели, он умер в дороге. Водитель "семерки" госпитализирован с различными травмами.

По предварительной версии, спровоцировал ДТП как раз водитель "ВАЗ-2107", который при обгоне впереди идущей машины не рассчитал расстояние и на встречной полосе столкнулся с "ВАЗ-21099". При осмотре места происшествия сотрудники полиции установили, что обе автомашины были "переобуты" в зимнюю резину, а сама трасса обработана противогололедными материалами.

Сотрудники регионального управления МЧС советуют водителям быть сейчас особенно внимательными и осторожными, так как из-за скачков температуры от -1...-6 градусов ночью до +2 градусов днем на дорогах может возникать наледь и туман.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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