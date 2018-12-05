В Калмыкии сгорел следовавший в Дагестан пассажирский автобус

В Яшкульском районе Калмыкии сгорел пассажирский автобус, следующий из Москвы в Махачкалу. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Республике Калмыкия, обошлось без жертв и пострадавших.

ЧП случилось в пяти километрах от поселка Яшкуль в ночь на пятое декабря. Около половины второго ночи прямо на трассе загорелся автобус, направлявшийся в Дагестан. Водитель смог очень быстро сориентироваться, экстренно остановил машину и высадил всех пассажиров. На момент ЧП в автобусе находились 11 человек.

По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность электропроводки в моторном отсеке. Точную же причину ЧП назовут после всех необходимых экспертиз. Сейчас по факту возгорания правоохранители проводят проверку.

Все пассажиры попутным транспортом отправлены к месту назначения.