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05.12.2018 11:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калмыкии сгорел следовавший в Дагестан пассажирский автобус

Текст: Ирина Поволоцкая (Элиста)

В Яшкульском районе Калмыкии сгорел пассажирский автобус, следующий из Москвы в Махачкалу. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Республике Калмыкия, обошлось без жертв и пострадавших.

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ЧП случилось в пяти километрах от поселка Яшкуль в ночь на пятое декабря. Около половины второго ночи прямо на трассе загорелся автобус, направлявшийся в Дагестан. Водитель смог очень быстро сориентироваться, экстренно остановил машину и высадил всех пассажиров. На момент ЧП в автобусе находились 11 человек.

По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность электропроводки в моторном отсеке. Точную же причину ЧП назовут после всех необходимых экспертиз. Сейчас по факту возгорания правоохранители проводят проверку.

Все пассажиры попутным транспортом отправлены к месту назначения.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия СКФО Дагестан
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