Путин проведет телемост с Бованенково

Президент примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию третьей очереди газового комплекса "Бованенково" и открытии газопровода.

Глава государства проведет телемост. "Фактически, это новый огромный газовый комплекс на Ямале", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Одновременно открывается газопровод, по которому "голубое топливо" пойдет в центральную часть России.

"Важное мероприятие с точки зрения экономики и развития национальной газовой отрасли", - подчеркнул Песков.

Напомним, что Владимир Путин сегодня уже выступил на Международном форуме добровольцев и наградил волонтера года. Также в планах президента - переговоры с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.