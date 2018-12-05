Россияне стали покупать больше роскошных автомобилей

Рынок люксовых автомобилей России в 2018 году вырос на 1,4% - с января по октябрь было продано 1,1 тысячи машин. Таким образом, как отмечают эксперты "Автостата", этот сегмент российского авторынка вернулся к росту. А все благодаря рывку в октябре (+18%).

Интересно, что более половины от общего объема рынка сегмента Luxury с января по октябрь пришлось на одну модель - Mercedes-Benz Maybach S-Class, обладателями которой стали 619 россиян.

На втором месте идет марка Bentley, которая разошлась в количестве 217 единиц. И замыкает тройку лидеров Maserati (195 единиц). Также было приобретено 70 новых автомобилей Rolls-Royce, 49 - Lamborghini, 25 - Ferrari и 13 - Aston Martin.

Чаще всего роскошные автомобили покупали жители Москвы (695 таких машин). В Подмосковье и Санкт-Петербурге этот показатель составил 115 и 105 единиц соответственно.

Ранее сообщалось, что по итогам 10 месяцев этого года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,42 миллиона рублей. Это на 7 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.