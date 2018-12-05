Российские адмиралы оценили возможности США в Черном и Балтийском морях

США не смогут использовать свои авианосцы в акватории Черного и Балтийского морей. В первом случае этому помешает конвенция Монтре, регулирующая передвижение кораблей через черноморские проливы, а во втором - недостаток места для их прохода и развертывания.

Такое мнение РИА Новости высказали адмиралы Владимир Комоедов и Владимир Валуев, ранее являвшиеся командующими Черноморским и Балтийским флотами.

Российские экс-командующие флотами выступили с комментариями к заявлению вице-адмирала Эндрю Льюиса, возглавляющего Второй флот США. Он сказал, что расширение Россией системы блокирования доступа иностранных войск к Крыму и Калининграду не помешает США действовать в таких условиях. При этом ставка делается на авианосцы и сухопутные силы.

"У США 11 авианосцев, все они атомные, на каждом около 90 самолетов, они быстроходны, и американцы могут разместить их везде, где посчитают нужным. Но они не везде смогут пройти, например, в Балтийское море проход авианосца затруднителен. В Черное море через Босфор и Дарданеллы они и вовсе не могут попасть, так как их проход запрещен в соответствии с конвенцией Монтре о статусе проливов", - цитирует агентство Владимира Комоедова.

Эта конвенция не позволяет авианосцам проходить через черноморские проливы, если стороной вооруженного конфликта не выступает Турция и если для этой страны нет прямой военной угрозы.

Владимир Валуев подтвердил мнение Владимира Комоедова.