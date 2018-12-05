Румас: Футбольный сезон в Беларуси получился ярким и эмоциональным

Не только мировой чемпионат по футболу в России стал в уходящем году признанным триумфом спортивного мастерства. Завершившийся сезон кожаного меча, по мнению белорусского премьера, "получился одним из самых ярких и в новейшей истории Беларуси".

На церемонии "Звездный мяч" по итогам сезона 2018 года, которая состоялась накануне в Минске, председатель ассоциации "Белорусской федерации футбола" Сергей Румас отметил, что в национальном первенстве бескомпромиссная борьба держала болельщиков в напряжении до заключительного тура, сообщает БЕЛТА.

Что же касается выступлений спортсменов на международной арене, то национальная сборная, напомнил премьер, успешно провела первый этап Лиги наций УЕФА, став победителем в своей группе. К чести футболистов, следует добавить, что они оказались единственной командой, не пропустившей ни одного гола в шести проведенных поединках, подчеркнул председатель АБФФ. Сборная синеокой не только поднялась дивизионом выше, но, выйдя в плей-офф Лиги наций, получила реальный шанс впервые пробиться в финальную стадию топ-турнира - Евро-2020.

Окрепла и возмужала в спортивных баталиях и юношеская сборная страны, составленная из футболистов не старше 2002 года рождения. Она сумела в этом году пробиться в элитный раунд континентального первенства.

Румас выразил уверенность в том, что АБФФ будет и дальше "искать нестандартные пути к сердцам болельщиков, чтобы привлечь их на трибуны стадионов". Премьер, в частности, считает удачным и эксперимент по развитию интернет-трансляций. В уходящем году в сети болельщики смогли увидеть от старта до финиша не только матчи высшей лиги национального чемпионата, но и кубковые встречи и товарищеские поединки сборных.

Глава АБФФ с сожалением отметил, что столь яркий сезон омрачила серия невосполнимых утрат, из жизни ушли люди, с которыми связаны целые эпохи в истории белорусского футбола: Иван Савостиков, Виктор Шукан, Анатолий Капский, Владимир Журавель. Их вклад "в игру номер один в Беларуси переоценить невозможно, и память об этих выдающихся специалистах останется не только у нынешних любителей футбола, но и следующих спортивных поколений", - сказал Сергей Румас.