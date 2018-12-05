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5 декабря 2018 г.

Закон Санкт-Петербурга от 3 декабря 2018 года № 674-146 "О единовременной денежной выплате в связи с 75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады"

Дата подписания 3 декабря 2018 г.
Опубликован 5 декабря 2018 г.
Вступает в силу 1 января 2019 г.

Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 21 ноября 2018 года

Настоящий Закон Санкт-Петербурга устанавливает дополнительную меру социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с 75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в виде единовременной денежной выплаты (далее - единовременная денежная выплата).

Статья 1. Категории граждан, в отношении которых устанавливается единовременная денежная выплата

1. Действие настоящего Закона Санкт-Петербурга распространяется:

1) на граждан Российской Федерации, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", имеющих регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации;

2) на граждан Российской Федерации, имеющих регистрацию по месту жительства в Санкт-Петербурге, а также граждан без определенного места жительства при условии постановки их на учет в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, относящихся к одной из следующих категорий:

инвалиды Великой Отечественной войны;

ветераны Великой Отечественной войны;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

граждане, родившиеся до 3 сентября 1945 года, не относящиеся к категориям, указанным в абзацах втором - четвертом настоящего подпункта.

2. Право на предоставление единовременной денежной выплаты не распространяется на граждан, выехавших на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации.

Статья 2. Размер единовременной денежной выплаты

Единовременная денежная выплата гражданам, указанным в подпункте 1 и абзацах втором - четвертом подпункта 2 пункта 1 статьи 1 настоящего Закона Санкт-Петербурга, устанавливается в размере 7000 рублей; гражданам, указанным в абзаце пятом подпункта 2 пункта 1 статьи 1 настоящего Закона Санкт-Петербурга, - в размере 3000 рублей.

Статья 3. Порядок предоставления единовременной денежной выплаты

1. Порядок предоставления единовременной денежной выплаты устанавливается Правительством Санкт-Петербурга.

2. Гражданину, имеющему одновременно право на получение единовременной денежной выплаты по нескольким основаниям, предусмотренным в статье 1 настоящего Закона Санкт-Петербурга, единовременная денежная выплата предоставляется по одному основанию, предусматривающему более высокий размер единовременной денежной выплаты.

Статья 4. Финансирование расходов на предоставление единовременной денежной выплаты

Финансирование расходов на предоставление единовременной денежной выплаты осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

Статья 5. Порядок вступления в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу с 1 января 2019 года и действует до 31 декабря 2019 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга А.Д.Беглов

 

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