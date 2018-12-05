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05.12.2018 14:38
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Суд переходит в блокчейн

Суд по интеллектуальным правам разместил первые транзакции об изменении состава правообладателей в блокчейн-сети IPChain. Таким образом, суд апробировал новую технологию взаимодействия с участниками рынка, предусмотренную программой "Цифровая экономика Российской Федерации".
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Суд по интеллектуальным правам (СИП) - специализированный суд, рассматривающий в качестве кассационной инстанции споры по защите интеллектуальной собственности. СИП присоединился к платформе IPChain в апреле этого года и стал первым судебным институтом, развернувшим узел национальной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности IPChain, созданной по инициативе организаций по управлению правами на коллективной основе, Фонда "Сколково" и ведущих национальных университетов - ВШЭ и ИТМО.

Первые решения, сведения о которых в машиночитаемом виде размещены Судом по интеллектуальным правам в IPChain, касаются изменения состава правообладателей нескольких товарных знаков. Для цифрового рынка интеллектуальной собственности и в целом цифровой экономики - это знаковое событие. Количество самых разных объектов, охраняемых правом интеллектуальной собственности, которые оборачиваются в цифровой среде, огромно - это музыка и фильмы, компьютерные программы, архитектурные проекты, формулы фармацевтических препаратов, объекты промышленного дизайна и одежда, товарные знаки и литературные произведения. Объемы и скорость взаимодействия участников рынка огромны, в результате потребность в актуальной информации высока. Именно поэтому важно знать, когда возникают или завершаются споры в отношении объектов интеллектуальной собственности. Теперь такие сведения в онлайн становятся доступны с помощью блокчейн-сети.

Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности
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Как отметил президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский, "мы являемся свидетелями беспрецедентного случая, когда нормы российского законодательства, а именно части 4 Гражданского кодекса, реализуются с помощью технической системы. Мгновенное, прозрачное и эффективное взаимодействие участников рынка и государства без каких-либо финансовых и временных издержек - безусловный прорыв".

Такой способ безопасного информационного взаимодействия между государственными институтами и негосударственными цифровыми сервисами, и платформами, создаваемыми рынком, реализован в рамках программы "Цифровая экономика Российской Федерации" и соответствует самым передовым мировым практикам - аналогичные системы развиваются в США, Сингапуре и ряде европейских стран, добавил Андрей Кричевский. "Мы видим, как с помощью цифровой инфраструктуры IPChain происходит формирование непрерывного цикла жизни объектов интеллектуальной собственности, как офлайн-взаимодействия с судебными органами органично перетекают в цифровые транзакции, потом в записи в государственном реестре товарных знаков, а затем они должны снова уйти в офлайн - например, как в упомянутом случае спора, в виде выданных Роспатентом свидетельств о товарных знаках. Уверен, что в ближайшее время благодаря очень продуктивной работе ФИПС по подключению к сети IPChain мы увидим воплощение всего этого в жизни", - заключил президент Ассоциации IPChain.

Людмила Новоселова, председатель Суда по интеллектуальным правам, отметила, что еще в недавнем прошлом никто не прогнозировал интеграцию новых технологических решений в работу суда.

"Суд по интеллектуальным правам сейчас работает в блокчейн - пять лет назад это было фантастикой, а сегодня уже реальность", - говорит председатель Суда. При этом Людмила Новоселова, уверена, что технологическое развитие судебной системы будет продолжаться и не исключает, что через пять лет возможными станут онлайн-урегулирования споров.

Ранее, в мае 2018 года, технические требования к распределенному реестру IPChain были утверждены профильными ведомствами - Министерством культуры Российской Федерации, которое отвечает за нормативное и правовое регулирование в сфере авторского и смежных прав, Минобрнауки России, отвечающим за регулирование в части патентных прав, а также Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, ответственным за развитие цифровой инфраструктуры. Немного ранее Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), которая также является участником сети IPChain, начала размещать информацию о государственной регистрации программ для ЭВМ в распределенном реестре.

Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности
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Сегодня сетевая "инфраструктура доверия" - децентрализованный распределенный реестр интеллектуальной собственности IPChain, объединивший крупных правообладателей и государственные структуры, - движется к тому, чтобы весь жизненный цикл объекта интеллектуальной собственности, включая создание, оценку, переход прав и т. п., стал прозрачным. На основе инфраструктуры IPChain создаются и функционируют десятки сервисов, которые решают задачи "интеллектуально емких" и творческих индустрий, помогая обеспечить оборот прав, монетизировать и защищать их.

Пресс-служба Ассоциации IPChain ("Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности")

E-mail: pressa@ipchain.ru: Тел.: +7 (495) 203 71 62

Информационная справка

Об Ассоциации IPChain (Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности)

Ассоциация IPChain создана в 2017 году. Учредителями Ассоциации выступили Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд "Сколково"), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество (РАО), Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банк "Новый век".

Главная задача Ассоциации - реализация проекта IPChain, нацеленного на формирование международной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности.

В развитии сетевой "инфраструктуры доверия" принимают активное участие ведущие представители сферы интеллектуальной собственности.

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Федеральный институт промышленной собственности, Суд по интеллектуальным правам (СИП).

Международный проект IPChain является унифицированным решением для сферы интеллектуальной собственности. Он открывает возможности сотрудничества с широчайшим спектром представителей из различных отраслей экономики.

Ассоциация IPChain - официальный член глобального блокчейн-консорциума Hyperledger, созданного Linux Foundation для продвижения кросс-индустриальных блокчейн-технологий.

Проект IPChain уже объединяет свыше двух десятков крупнейших организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности, среди которых Российское профессорское собрание, Национальный реестр интеллектуальной собственности, "Литрес", сервис регистрации и монетизации интеллектуальной собственности BankPrav.ru, Кыргызпатент, Союз журналистов России, Ассоциация интернет-издателей, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, киностудия "Союзмультфильм", АО "Российская венчурная компания", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) и другие. Создаются узлы сети и цифровой репозиторий на базе Госфильмофонда России.

Планируется подключение к проекту Евразийской патентной организации, сотрудничество с государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", Национальной электронной библиотекой и медиахолдингом "Национальная Медиа Группа".

Ведется активная работа по интеграции в проект IPChain евразийских обществ правообладателей при поддержке ЕАКОП. В перспективе намечено тиражирование передовых практик в регионах активного экономического сотрудничества Российской Федерации (ЕАЭС, БРИКС и др.).

Ассоциация IPChain выступила соорганизатором Совета по цифровой экономике и интеллектуальной собственности Ассамблеи народов Евразии, который на основе системного взаимодействия с ведущими экспертными сообществами, национальными и межгосударственными институтами развития, бизнес-структурами призван существенно увеличить эффективность реализации Цифровой повестки ЕАЭС.

Ассоциация является соучредителем Евразийского цифрового консорциума "Прикладная наука", организованного с целью координации деятельности сети общественных цифровых исследовательских институтов, создаваемых на территории всего Евразийского экономического пространства.

www.ipchain.ru

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