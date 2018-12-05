В Центральной России воздух прогреется до плюсовых значений

Кратковременное потепление ожидается в среду в Центральном округе. В западных и северных областях региона температура будет стремиться к нулевой отметке, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

На севере округа, в том числе в Москве, воздух может прогреться до +1 градуса, на юге - до +2 градусов. Потепление будет сопровождаться небольшими осадками. В четверг пройдет снег, температура уйдет в слабый минус. Только в Черноземье до +2 градусов.

К выходным вернется привычная для зимы погода с морозами до -12 градусов ночью и -3…-7 днем. Эту погоду несет к нам антициклон из Сибири. Впрочем, в столице будет не так холодно, как в регионах, над которыми располагается центр антициклона.

Аномально холодная погода сохранится на юге Красноярского края. Нехарактерные для этого времени года морозы установятся также на юге Сибири. Там воздух остынет до значений, которые на 10 градусов ниже нормы. Например, в Красноярске сегодня днем 29 градусов мороза, а ночью температура опускалась до -37 градусов. В Забайкальском крае морозы по ночам 41-46 градусов. Постепенно аномальный холод будет отступать, хотя морозы сохранятся.

Морозно и на юге Дальнего Востока. В Амурской области 5-7 декабря ночные температуры опустятся до -40 градусов и ниже, а днем 30-35 градусов мороза. Отрицательная температура в Приморском крае, даже на юге. В горах по ночам до -30 градусов.

Кроме того, во многих районах Дальнего Востока снегопады с сильным ветром. На Камчатке он будет достигать штормовых значений.