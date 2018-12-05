В Центральной России воздух прогреется до плюсовых значений

Новости

Жителей Камчатки предупредили об опасности схода лавин 05:42
В нацпарке Приморья задержан браконьер во время охоты 05:23
СК направил в суд дело о нападении на школу в Бурятии 04:44
Вооруженный военнослужащий сбежал с объекта в Подмосковье 04:02
Лазерные комплексы "Пересвет" заступили на боевое дежурство 03:22
Сложный пожар на складе в Санкт-Петербурге локализован 02:36
Министр энергетики США посетит Саудовскую Аравию 01:51
В Тбилиси найден мертвым один из соратников Саакашвили 01:15
В Совфеде обвинили Вашингтон в многочисленных нарушениях ДРСМД 00:19
В Петербурге загорелся склад с бумагой 00:19
Минфин: Доверие зарубежных инвесторов к госдолгу РФ сохраняется 00:04
"Письмо о Боге" Эйнштейна купили на аукционе почти за 3 млн долларов 04.12.2018
Выяснилось, почему Грызлов внезапно покинул заседание контактной группы 04.12.2018
Песков подтвердил дату встречи Путина с СПЧ 04.12.2018
США трижды в этом году пытались выйти на прямые переговоры с Ираном 04.12.2018
Джабаров: Россия передала США документы о полном соблюдении ДРМСД 04.12.2018
В Шереметьево прокомментировали новое название аэропорта 04.12.2018
Президент Сербии провел консультации с послами РФ, КНР и США 04.12.2018
Стоимость парковки в Москве повысили в результате исследований 04.12.2018
Стало известно новое имя аэропорта Нижнего Новгорода 04.12.2018
Захарова: Россия неукоснительно соблюдает положения ДРСМД 04.12.2018
Керлингист Крушельницкий дисквалифицирован на четыре года 04.12.2018
Гонконг, Бангкок и Лондон возглавили сотню самых популярных городов мира 04.12.2018
В Volkswagen подтвердили уход дизельного Tiguan из России 04.12.2018
Кабинет Мэй потерпел поражение в палате общин перед голосованием по Brexit 04.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
05.12.2018 04:30
Рубрика: Общество

В Центральной России воздух прогреется до плюсовых значений

Текст: Ирина Жандарова
Кратковременное потепление ожидается в среду в Центральном округе. В западных и северных областях региона температура будет стремиться к нулевой отметке, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

На севере округа, в том числе в Москве, воздух может прогреться до +1 градуса, на юге - до +2 градусов. Потепление будет сопровождаться небольшими осадками. В четверг пройдет снег, температура уйдет в слабый минус. Только в Черноземье до +2 градусов.

К выходным вернется привычная для зимы погода с морозами до -12 градусов ночью и -3…-7 днем. Эту погоду несет к нам антициклон из Сибири. Впрочем, в столице будет не так холодно, как в регионах, над которыми располагается центр антициклона.

Фото: Алексей Резниченко/РИА Новости
Как погодные аномалии влияют на здоровье жителей России

Аномально холодная погода сохранится на юге Красноярского края. Нехарактерные для этого времени года морозы установятся также на юге Сибири. Там воздух остынет до значений, которые на 10 градусов ниже нормы. Например, в Красноярске сегодня днем 29 градусов мороза, а ночью температура опускалась до -37 градусов. В Забайкальском крае морозы по ночам 41-46 градусов. Постепенно аномальный холод будет отступать, хотя морозы сохранятся.

Морозно и на юге Дальнего Востока. В Амурской области 5-7 декабря ночные температуры опустятся до -40 градусов и ниже, а днем 30-35 градусов мороза. Отрицательная температура в Приморском крае, даже на юге. В горах по ночам до -30 градусов.

Кроме того, во многих районах Дальнего Востока снегопады с сильным ветром. На Камчатке он будет достигать штормовых значений.

Общество Наука и образование Гидрометцентр РФ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лазерные комплексы "Пересвет" заступили на боевое дежурство
Помпео дал России 60 дней на выполнение договора РСМД
ЦБ отложил на год сбор биометрии всеми банковскими офисами в России
Ушаков: Трамп сам подошел к Путину в Аргентине
Стали известны новые имена Домодедово и Шереметьево