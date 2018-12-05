В Генштабе рассказали о модернизации вооружения

Доля современного вооружения в войсках достигла 61,5 процента. Об этом 5 декабря, выступая на брифинге перед военными атташе иностранных государств, рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, в целом реализация мероприятий гособоронзаказа-2018 позволила комплектно оснастить более 30 различных соединений и воинских частей. "При этом доля современного вооружения в войсках составила 61,5 процентов, а к концу 2020 года этот показатель будет доведен до 70 процентов", - сказал начальник Генштаба.

В ходе перевооружения новые перспективные вооружения поступят и в стратегические ядерные и неядерные силы, войска Воздушно-космической обороны, подразделения разведки и радиоэлектронной борьбы. В войска, в частности, поступят новые образцы высокоточного оружия, беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов.

Кроме того, Россия смогла гарантировать обнаружение баллистических ракет на всех ракетоопасных направлениях. "Завершено создание сплошного радиолокационного поля вдоль границ РФ, в результате обеспечено гарантированное обнаружение баллистических ракет со всех ракетоопасных направлений и по любым типам траекторий их полета", - рассказал Валерий Герасимов.

Были также увеличены возможности системы разведки и контроля воздушного пространства на западном и южном направлениях. Генерал Герасимов также отметил, что российские войска по состоянию на текущий год укомплектованы личным составом на 95-100 процентов. 384 тысячи военнослужащих проходят службу по контракту, что, по словам начальника Генштаба, не могло не отразиться на качественном росте боевых возможностей подразделений. "В дальнейшем численность военнослужащих по контракту будет еще увеличиваться", - отметил военачальник.