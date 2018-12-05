В Италии при взрывах на АЗС погибли 2 человека

Два взрыва произошло на автозаправочной станции в пригороде Рима. По меньшей мере 2 человека погибли, 17 ранены, сообщает телеканал RAI.

По предварительной информации, при сливе топлива из бензовоза началось возгорание. По случайности мимо АЗС проезжал пожарный, который вызвал своих коллег. Однако дождаться их он не смог, став жертвой первого взрыва. Второй, более разрушительный, произошел уже в тот момент, когда спасатели тушили огонь. На этот раз сдетонировало топливо в бензовозе. Пламя было таким сильным, что вышло за территорию заправки. На дороге и было позже обнаружено тело второго погибшего.

В настоящее время огонь потушен.

Отмечается, что раненых с места ЧП эвакуировали вертолетами. Среди пострадавших есть пожарные - они получили сильные ожоги, в том числе на лицах.