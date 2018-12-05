Видео: Украина испытала новую крылатую ракету

Глава СНБО Украины Александр Турчинов разместил в Сети видео испытаний новой крылатой ракеты.
Запущенный из Одесской области снаряд поразил морскую цель на расстоянии 280 километров, рассказал руководитель украинского военного ведомства. За полетом ракеты наблюдали с воздуха и поста на острове Змеиный.
Судя по видео, ракета имеет около трех метров в длину и складное оперение.
Под Одессой протестировали и модернизированную версию советского комплекса ПВО малого радиуса действия С-125.
ВІДЕО. Випробування нової крилатої ракети та модернізованих С-125 https://t.co/aM7Xga1MeK pic.twitter.com/VGHF8PSJNy— Олександр Турчинов (@Turchynov) 5 декабря 2018 г.