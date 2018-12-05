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Вышел мрачный трейлер мультфильма "Обитатели холмов"

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    05.12.2018, 16:00
Текст:   Юлия Авакова
Фото: twitter.com/bbcpress Фото: twitter.com/bbcpress
Фото: twitter.com/bbcpress

Британская телерадиокомпания BBC порадовала первым трейлером к "Обитателям холмов" (Watership Down), четырехсерийной мультипликационной адаптации самого известного произведения писателя Ричарда Адамса, впервые вышедшего в свет в 1972 году.

Несмотря на то, что дебютная работа Адамса (неожиданно для писателя и издателей ставшая бестселлером) относится к приключенческим произведениям для детей и юношества, сама книга, как и первая анимационная работа по ее мотивам, вызывает кошмары у уже нескольких поколений маленьких жителей Туманного Альбиона. Предыдущая киноверсия 1978 года была создана при участии режиссера Мартина Розена и неоднократо подвергалась критике из-за вопиющей жестокости.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Просмотр трейлера нового мультфильма вызывает двоякие ощущения: откровенно кровавых сцен в представленной нарезке нет, но при этом видеоряд все равно довольно мрачен, а анимация выглядит, мягко говоря, несколько недоработанной.

"Обитатели холмов" стали упорядоченным изложением историй, которые Адамс рассказывал своим дочерям во время долгих путешествий. Несмотря на то, что в качестве основных героев своих произведений Адамс вывел кроликов, а место и время действия не предусматривает наличия каких-либо масштабных конфликтов с человеческим участием, связь с реальными событиями прослеживаются мгновенно. Писатель, участник Второй мировой, был глубоко потрясен масштабами бедствия, свидетелем которого ему довелось стать, и результатом внутренней рефлексии стала повесть-назидание подрастающему поколению.

События начинают стремительно развиваться после того, как младшему брату кролика Ореха снится кошмар, в котором их колония подвергается жестокому уничтожению. Несмотря на то, что вокруг царит полное благополучие, Орех прислушивается к брату и уходит вместе с несколькими единомышленниками, намереваясь осесть на новом месте.

Они отправляются в путь, и через какое-то время их настигают горестные известия о гибели домочадцев. Кроликам приходится перебираться с места на место и преодолевать множество опасностей, скрываясь зачастую не столько от охотников, сколько от своих сородичей. В ходе своих странствий они становятся свидетелями образа жизни ушастых и в других поселениях - и в этих описаниях более-менее наблюдательный писатель увидит едкую сатиру на современные модели жизнеустройства.

На русском языке существует несколько переводов "Обитателей холмов". Менее известные варианты названия - "На Уотершипском холме", "Корабельный холм", "Удивительные приключения кроликов" и "Великое путешествие кроликов".

Первая серия новой экранизации появится на экранах 23 декабря, что станет своеобразным открытием зимнего сезона - и отнюдь не на праздничной ноте. Копродукция BBC и Netflix может похвастать замечательным актерским составом - персонажей озвучивают такие блестящие профессионалы своего дела, как Питер Капальди, Джеймс МакЭвой, Бен Кингсли, Джон Бойега, Оливия Колман, Розамунд Пайк и другие.

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