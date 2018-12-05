Новости

У Елизаветы Боярской и Максима Матвеева родился сын 12:49
Вышел трейлер специальной серии "Леденящих душу приключений Сабрины" 12:25
Экс-солистка "Лицея" призналась, что серьезно больна 11:45
Энн Хэтэуэй позвали в "Улицу Сезам" 11:33
Мультипликатор Юрий Гриневич умер в возрасте 46 лет 11:25

Вышел трейлер комедии "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"

Новости
    05.12.2018, 13:16
Текст:   Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Криминальная банда Деда Мороза и похмельная тарзанка - в трейлере полнометражной комедии "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел".

Фото: kinopoisk.ru
Вышел первый трейлер нового фильма с Еленой Лядовой в главной роли

Режиссером и сценаристом праздничной комедии с говорящим слоганом "Нам нужны ваши деньги" выступил автор оригинального сериала Илья Куликов.

В главных ролях знакомые лица: Александр Петров, Сергей Бурунов, Александра Бортич, Роман Попов, Рина Гришина, Ирина Вилкова, Татьяна Бабенкова и Софья Каштанова.

Синопсис следующий: "В канун нового года отделение полиции "Барвиха Северное" оказывается под угрозой закрытия. Чтобы спасти родной отдел, полицейский с Рублевки Гриша Измайлов вынужден пойти на крайние меры и вместе с оперативниками решает ограбить банк. Он рассчитывает на то, что его коллеги вместе с начальником отдела - Яковлевым легко раскроют это дело, деньги вернут обратно и все сохранят работу в следующем году. Но все идет не так, как задумал Гриша…".

Разрывающий зрителей юмор Гриши Измайлова и Ко ворвется в кинотеатры 20 декабря.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Умер актер из "Свадьбы лучшего друга" Филип Боско 11:17
"Не в этой жизни": Кит Харингтон не вернется в мир "Игры престолов" 10:59
Эдди Мерфи в десятый раз стал отцом 09:48
Новую книгу Кинга экранизируют авторы "Мистера Мерседеса" и "Прослушки" 09:31
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер сериалов "Универ" и "Карпов" Виталий Ендовицкий 04.12.2018
Актер Алексей Панин заявил, что ничего не знает о своем дебоше 04.12.2018
СМИ: актера Алексея Панина сняли с самолета за пьяный дебош 04.12.2018
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Видео: Бри Ларсон бьет старушку в новом трейлере "Капитана Марвел" 04.12.2018
Появился тизер продолжения "Леденящих душу приключений Сабрины" 03.12.2018
Вышел трейлер комедийного хоррора "Счастливого дня смерти" 01.12.2018
⧣ комедия
Фото: twitter.com/THR
Умер комик Кен Берри 02.12.2018
Завершена работа над долгожданным сиквелом "Железного неба" 01.12.2018
Новый фильм Гая Ричи: свежие подробности и фото со съемок 01.12.2018