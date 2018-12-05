Вышел трейлер комедии "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"

Криминальная банда Деда Мороза и похмельная тарзанка - в трейлере полнометражной комедии "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел".

Режиссером и сценаристом праздничной комедии с говорящим слоганом "Нам нужны ваши деньги" выступил автор оригинального сериала Илья Куликов.

В главных ролях знакомые лица: Александр Петров, Сергей Бурунов, Александра Бортич, Роман Попов, Рина Гришина, Ирина Вилкова, Татьяна Бабенкова и Софья Каштанова.

Синопсис следующий: "В канун нового года отделение полиции "Барвиха Северное" оказывается под угрозой закрытия. Чтобы спасти родной отдел, полицейский с Рублевки Гриша Измайлов вынужден пойти на крайние меры и вместе с оперативниками решает ограбить банк. Он рассчитывает на то, что его коллеги вместе с начальником отдела - Яковлевым легко раскроют это дело, деньги вернут обратно и все сохранят работу в следующем году. Но все идет не так, как задумал Гриша…".

Разрывающий зрителей юмор Гриши Измайлова и Ко ворвется в кинотеатры 20 декабря.