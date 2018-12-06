БМП-3 и Т-15 против "Пумы" и "Бредли": современные БМП сравнили между собой

Тактико-технические характеристики боевых машин пехоты России, Германии и США сравнили в РФ. Выяснилось, что каждая из обследованных БМП имеет свои преимущества и недостатки. Впрочем, в некоторых случаях недоработки конструкторов могут иметь фатальное значение для экипажа и десанта.

БМП "Пума". Фото: Boevaya mashina / wikimedia.org

Боевая машина пехоты "Пума" по конструкции похожа на другие БМП, но имеет свои особенности. "Моторно-трансмиссионное отделение, к примеру, расположено в передней части машины и занимает примерно одну треть по длине ее корпуса. Механик-водитель размещен впереди слева по ходу машины, справа от него моторная перегородка силового отделения", - сообщает еженедельник "Звезда".

Боевой блок с 30-мм пушкой находится в центральной части корпуса машины за спиной у наводчика. БМП способна принять шесть человек десанта, но вести огонь из индивидуального оружия они не могут, так как бойниц не предусмотрено.

"Из сильных сторон БМП "Пума" следует отметить высокую защищенность, высокие показатели эффективности стрельбы из автоматической пушки", - считает автор статьи Сергей Дузь. Из недостатков он отметил большую боевую массу и отсутствие механических дублирующих систем для управления комплексом вооружения.

БМП-3. Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Российская БМП-3 превосходит немецкую "Пуму" в огневой мощи. На ней установлено 100-мм орудие - пусковая установка 2А70, которая применяется и для стрельбы осколочно-фугасными снарядами, и как направляющая для бронебойных активно-реактивных снарядов. Она спарена с 30-мм автоматической пушкой 2А72 и 7,62-мм пулеметом ПКТМ. В корпусе машины находятся еще два пулемета. Кроме того, для БМП-3 разработана особая броня - сплав стали с алюминием. При этом вес российской машины намного меньше, чем у "Пумы": 19 тонн против 33 тонн. Мест для десанта у БМП-3 на три больше, машина может преодолевать водные преграды практически без подготовки.

БМП M2 "Брэдли".. Фото: Winifred Brown / wikimedia.org

Вооружение американской БМП M2 "Брэдли" оставляет желать лучшего. На машине установлена 25-мм автоматическая нарезная пушка для борьбы с легкобронированными целями, которая располагается в двухместной башне. Помимо пушки, у БМП также есть 7,62-мм пулемет. Плюс внешняя пусковая установка для противотанковых ракет TOW. Уровень защищенности примерно равен российской машине: обеспечивается защита от бронебойных снарядов 25-30 мм в лобовой проекции и защита бортов от выстрелов ручных противотанковых гранатометов. Но боевая масса "Брэдли" с использованием динамической брони переваливает за 30 тонн. Наконец, "Брэдли" с экипажем из трех человек может принять шесть десантников. И этот показатель далек от возможностей БМП-3.

Самый высокий уровень защиты имеет российская бронемашина Т-15, которая создавалась на базе универсальной гусеничной платформы "Армата". Кроме того, экипаж БМП включает трех человек, а отделение для десанта рассчитано на девять пехотинцев в полной боевой экипировке. Т-15 оснащена дистанционно управляемой 30-мм автоматической пушкой 2А42 с селективным боепитанием и боекомплектом из 500 бронебойно-трассирующих и осколочно-фугасных снарядов. Кроме того, в составе вооружения 7,62-мм пулемет ПКТМ и два ПУ ПТРК "Корнет-Д".