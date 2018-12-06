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6 декабря 2018 г.

Закон Чеченской Республики от 5 декабря 2018 года № 59-РЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Чеченской Республике на 2019 год"

Дата подписания 5 декабря 2018 г.
Опубликован 6 декабря 2018 г.
Вступает в силу 1 января 2019 г.

Принят Парламентом Чеченской Республики 29 ноября 2018 года

Статья 1

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Чеченской Республике на 2019 год в размере 8735 рублей для определения предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" социальной доплаты к пенсии.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава Чеченской Республики Р.Кадыров

 

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