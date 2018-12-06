Меховым маркам, любившим ссылаться на любовь Коко Шанель к норковым шубам, теперь придется изобретать новые аргументы для своих рекламных кампаний. На днях модный дом Chanel присоединился к числу брендов, решивших не использовать в коллекции натуральный мех. Официальное заявление прозвучало из уст двух ключевых лиц дома: президента Бруно Павловски и креативного директора Карла Лагерфельда.

Примечательно, что Лагерфельд, с 1966 года создававший кожаные и меховые изделия для Fendi, еще недавно позволял себе саркастические высказывания в адрес брендов, полностью отказавшихся от натурального меха: мол, если мы едим мясо и носим кожаную обувь, такие полумеры выглядят, по меньшей мере, двусмысленно. И вот охватившая подиумы тенденция коснулась и Chanel. Причем в отличие от ряда коллег, бренд откажется не только от использования меха, но и от кожи экзотических животных, в частности, змей, ящериц, крокодилов и скатов: всем этим материалам будут находить идентичного вида искусственные заменители.

Представители "зеленых" партий ждут новых заявлений, а эксперты модной индустрии уже анализируют последствия. Как минимум, массовый отказ от меха и кожи может обернуться взлетом цен на натуральные шубы и кожаные изделия.