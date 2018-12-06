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06.12.2018 / 16:02
Коллекция
Две новые для российского рынка часовые модели TAG Heuer поступили в продажу
Фото: TAG Heuer
Фото: TAG Heuer

Дебютанты российского рынка - адресованный любителем гонок Carrera Calibre Heuer02 в карбоне и Carrera Aston Martin, созданный в ходе официального сотрудничества TAG Heuer с британской компанией Aston Martin.

В основе Carrera Calibre Heuer02 - мануфактурный калибр Heuer02 с колонным колесом и вертикальным зацеплением. За работой механизма, который обеспечивает запас хода свыше 80 часов, можно наблюдать сквозь прозрачную заднюю крышку из сапфирового стекла. Выполненная из розового золота и карбона, модель демонстрирует черный циферблат, украшенный индексами и стрелками с покрытием из розового золота. Дополнением к часам стал выпущенный тиражом в 350 экземпляров черный перфорированный ремешок.

Carrera Aston Martin создавалась совместно с командой дизайнеров Aston Martin: по задумке, дизайн этих спортивных часов отсылает к легендарным автомобилям знаменитой британской компании. Итогом сотрудничества стал 45-миллиметровый хронограф из стали с керамическим безелем и черным циферблатом, чья структура напоминает соты. Механизм TAG Heuer Calibre Heuer 01 обеспечивает точность до десятых долей секунды, а ремешок из кожи и каучука - особую прочность.

 

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