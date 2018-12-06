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06.12.2018,  
09:15
Текст:  Руслан Мельников

Финский подполковник оценил российский военный потенциал в Крыму

В Финляндии попытались проанализировать российский военный потенциал в Крыму.
Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости
Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

"Мы изучили российские войска, размещенные в этом регионе, и попросили эксперта оценить их возможности и цели", - сообщает финская телерадиокомпания Yle. Перевод статьи размещен на сайте ИноСМИ.

Фото: U.S Navy/Wikimedia.org
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Сотрудник Национальной академии обороны Финляндии подполковник Симо Песу считает, что Россия собирает силы и наблюдает за ситуацией в соседних регионах, чтобы предотвратить конфликты, а если возникнет необходимость - добиться победы в войне.

Подводные лодки с крылатыми ракетами могут уничтожать сухопутные и морские цели. А российские бомбардировщики способны совершать вылеты на тысячи километров. Они уже использовались для бомбовых и ракетных ударов в Сирии. Правда, эксперт затрудняется сказать, сколько бомбардировщиков находится в Крыму, потому что они перемещаются по мере необходимости.

Симо Песу отмечает, что военный потенциал, размещенный в Крыму, оказывает влияние вплоть до Ближнего Востока. Особенно это касается военно-морского флота.

"Военно-морская база, порт Севастополя и материально-техническая инфраструктура играют ключевую роль в сирийском конфликте", - говорит эксперт.

Он считает, что военные силы в Крыму предназначены для защиты полуострова, и они достаточно эффективны для обороны. При этом военный потенциал региона может быстро вырасти за счет переброски сюда дополнительных сил морским или воздушным путем, а также через Крымский мост.

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