Фитнес-приложения воровали деньги у владельцев iPhone

Популярные фитнес-приложения для iPhone воровали деньги владельцев. Об афере сообщили в блоге компании ESET.

Как написал эксперт компании Лукас Стефанко, мошенники обманом заставляли пользователей оплачивать приобретение "полных" версий приложений Fitness Balance и Calories Tracker. Злоумышленники использовали функцию Touch ID.

Приложение предлагало составить специальную диету на основе отпечатка пальца. На самом деле прикосновение перекидывало пользователя на страницу покупки и автоматически подтверждало ее.

В итоге пользователи Fitness Balance теряли 120 долларов (примерно 8 тысяч рублей), а Calories Tracker - 140 евро (порядка 10,5 тысячи рублей). Кроме того, первая программа заставляла пользователя еще раз сканировать палец, чтобы убрать заставку "Продолжить", таким образом снимая со счета деньги повторно.

Стефанко рекомендовал лишь усложнить процедуру оплаты покупок. Что касается денежных средств, то пострадавшим вряд ли удастся их вернуть. Apple в свою очередь удалила зловредные приложения из App Store.