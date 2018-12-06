Закон Хабаровского края от 5 декабря 2018 года № 388 "О бюджете Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1. Основные характеристики бюджета Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (далее - территориальный фонд) на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета территориального фонда в сумме 25 546 248,0 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 25 442 748,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда в сумме 25 546 248,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) общий объем доходов бюджета территориального фонда:

а) на 2020 год в сумме 27 428 856,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 27 325 356,2 тыс. рублей;

б) на 2021 год в сумме 29 171 570,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 29 068 070,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда на 2020 год в сумме 27 428 856,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 29 171 570,2 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета территориального фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда и нормативы распределения доходов в бюджет территориального фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета территориального фонда, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета территориального фонда согласно приложению 1 к настоящему закону;

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда, закрепляемые за ними источники финансирования дефицита бюджета территориального фонда согласно приложению 2 к настоящему закону;

3) нормативы распределения доходов в бюджет территориального фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему закону.

Статья 3. Доходы бюджета территориального фонда по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить доходы бюджета территориального фонда по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему закону.

Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему закону.

Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом территориального фонда из других бюджетов и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов:

1) получаемых бюджетом территориального фонда из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

а) на 2019 год - согласно приложению 8 к настоящему закону;

б) на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению 9 к настоящему закону;

2) предоставляемых из бюджета территориального фонда другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:

а) на 2019 год - согласно приложению 10 к настоящему закону;

б) на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению 11 к настоящему закону.

2. Бюджетные ассигнования бюджета территориального фонда, получаемые в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Хабаровского края в соответствии с федеральным законодательством.

Статья 6. Нормированный страховой запас территориального фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса территориального фонда:

1) на 2019 год в размере 3 281 562,3 тыс. рублей;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 3 452 613,0 тыс. рублей и 3 597 839,2 тыс. рублей соответственно.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса территориального фонда используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Хабаровского края, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Хабаровского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Статья 7. Нормативы расходов на выполнение функций органа управления территориального фонда и расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховых медицинских организаций на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Норматив расходов на выполнение функций органа управления территориального фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов установить в размере не более 3 процентов к сумме всех поступивших средств без учета остатка средств на начало года.

2. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов установить в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в страховые медицинские организации от территориального фонда по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета территориального фонда в 2019 году

1. Установить, что:

1) не использованные по состоянию на 1 января 2019 года межбюджетные трансферты, полученные из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в форме субвенции, подлежат перечислению из бюджета территориального фонда в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в соответствии с бюджетным законодательством;

2) остатки средств по состоянию на 1 января 2019 года, образовавшиеся в бюджете территориального фонда, за исключением указанных в пункте 1 настоящей части, направляются в 2019 году соответственно на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Хабаровского края и непрограммные направления деятельности с соблюдением требований, установленных федеральным законодательством.

2. В ходе исполнения бюджета территориального фонда изменения в сводную бюджетную роспись вносятся без внесения изменений в настоящий закон в случаях:

1) изменения принципов назначения, структуры, порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной классификации Российской Федерации;

2) поступления доходов сверх общего объема доходов бюджета территориального фонда, утвержденного в пункте 1 части 1 статьи 1 настоящего закона, которые в соответствии с бюджетным законодательством направляются на финансовое обеспечение:

а) организации обязательного медицинского страхования;

б) мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в рамках непрограммных направлений деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (за счет поступления неналоговых доходов);

3) перечисления межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на возмещение затрат, осуществляемых при расчетах за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории Хабаровского края, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, сверх объемов, утвержденных настоящим законом, путем перераспределения бюджетных ассигнований в пределах целевой статьи расходов "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации подпрограммы "Организация обеспечения обязательного медицинского страхования" государственной программы Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края" классификации расходов бюджетов;

4) поступления в территориальный фонд от других территориальных фондов обязательного медицинского страхования межбюджетных трансфертов в качестве возмещения затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Хабаровского края лицам, застрахованным за пределами территории Хабаровского края, сверх объемов, утвержденных настоящим законом, которые направляются на оплату медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным за пределами территории Хабаровского края, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

5) увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание государственных услуг, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.

Статья 9. Источники финансирования дефицита бюджета территориального фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета территориального фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 12, 13 к настоящему закону.

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края С.Л.Луговской

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией