Южнокорейские минометчики на учениях обстреляли собственную часть

Скандальный инцидент, который мог привести к многочисленным жертвам, произошел во время учений южнокорейской армии. Минометчики промахнулись так, что вместо мишени нанесли удар по соседней воинской части. Только счастливая случайность позволила избежать трагедии.

Как сообщила газета "Чосон Ильбо", инцидент случился утром 22 ноября на полигоне в районе города Пхачжу, что недалеко от границы с КНДР. Одно из подразделений 25-й пехотной дивизии начало проводить стрельбы из 60-мм минометов. После 11 успешных выстрелов, когда мины легли в район мишеней, офицеры с удивлением отметили, что после 12-го залпа мина куда-то улетела, а следов взрывов на полигоне не зафиксировали. После этого командовавший учениями офицер дал приказ "выстрелить еще раз", но эффект оказался тот же. В итоге было принято решение на всякий случай прекратить стрельбы и разобраться со случившимся.

Возникшие сначала подозрения о том, что мины просто не взорвались, не оправдались, а дело оказалось гораздо хуже. Как выяснилось, по каким-то причинам наводчик миномета сильно сбил прицел, в результате чего залпы пошли в другую сторону. Обе "пропавшие" мины улетели сильно в сторону мимо полигона, перелетели через небольшую гору и в итоге упали, взорвавшись на территории другого батальона, но той же 25-й дивизии.

Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв. Мины взорвались буквально в двадцати метрах от крупного хранилища с горючим. Если бы попали по этому складу, то гарантированно последовал бы еще более крупный взрыв и погибло бы большое количество военнослужащих. Повезло также и потому, что в районе падения мин в тот момент не было солдат. По словам командира обстрелянного батальона, они "сильно удивились и подумали, что, возможно, началась война". Но так как обстрел ограничился двумя минами, то они решили, что это каким-то образом прилетел "подарок от своих". "Нам, конечно, сильно повезло. Цистерны с топливом были совсем рядом", - добавил командир батальона.

После инцидента было немедленно начато расследование. Выяснилось, что офицеры не провели необходимой по инструкции проверки выставленных военнослужащими срочной службы прицелов, поверив им на слово. Эксперты же отмечают, что "надо было очень сильно постараться, чтобы совершить такую ошибку". "При создании полигона учитывали возможность ошибок, и они случались. Но максимум что происходило - это когда мины вылетали за пределы полигона и попадали в склоны ближайших гор, где запрещен проход людей во время стрельб. Никто не думал, что на учениях можно выстрелить так, что мина не просто улетает немного в сторону, а летит практически в другом направлении и еще с такой завышенной траекторией, что перелетает через гору", - сказал представитель следственной группы военной прокуратуры.

В министерстве обороны Республики Корея принесли извинения в связи с инцидентом и сказали, что по итогам расследования все виновные будут привлечены к ответственности.