Закон Калининградской области от 4 декабря 2018 года № 229 "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Калининградской областной Думой шестого созыва 29 ноября 2018 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 109 554 466,71 тыс. рублей, исходя из:

налоговых и неналоговых доходов в сумме 38 520 713 тыс. рублей согласно приложению № 1;

безвозмездных поступлений в сумме 71 033 753,71 тыс. рублей согласно приложению № 2;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 111 501 179,41 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 1 946 712,7 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного долга Калининградской области на 1 января 2020 года в сумме 23 440 000 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям Калининградской области в сумме 2 430 000 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в сумме 122 947 536,91 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 128 981 760,31 тыс. рублей, исходя из:

налоговых и неналоговых доходов на 2020 год в сумме 40 448 933 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 42 756 941 тыс. рублей согласно приложению № 3;

безвозмездных поступлений в 2020 году в сумме 82 498 603,91 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 86 225 269,31 тыс. рублей согласно приложению № 4;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме 122 947 536,91 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 048 532 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 128 981 760,31 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 207 881,6 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного долга Калининградской области на 1 января 2021 года в сумме 23 340 000 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям Калининградской области в сумме 2 330 000 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 23 241 000 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям Калининградской области в сумме 2 231 075 тыс. рублей.

Статья 2. Налоговые отчисления в доходы местных бюджетов по дополнительным, дифференцированным нормативам

1. Установить дополнительные нормативы отчислений в доходы местных бюджетов от налога на доходы физических лиц на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 5.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в доходы местных бюджетов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, на 2019 год согласно приложению № 6.

Статья 3. Нормативы распределения доходов по отмененным региональным налогам, сборам, иным обязательным платежам и по невыясненным поступлениям

1. Установить, что в 2019 году в областной бюджет перечисляются региональные налоги, сборы и иные платежи в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам по нормативу 100 процентов.

2. Установить нормативы распределения доходов в части иных обязательных платежей и невыясненных поступлений между областным бюджетом, бюджетом территориального государственного внебюджетного фонда и местными бюджетами на 2019 год согласно приложению № 7.

Статья 4. Главные администраторы доходов, безвозмездных поступлений и источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению № 8.

2. Утвердить перечень главных администраторов безвозмездных поступлений согласно приложению № 9.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению № 10.

Статья 5. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2019 год согласно приложению № 11 и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 12.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2019 год согласно приложению № 13 и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 14.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 4 171 430,85 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4 253 912,54 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 4 365 156,26 тыс. рублей.

4. Утвердить бюджетные ассигнования дорожного фонда Калининградской области на 2019 год в объеме 11 999 794,5 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 9 149 929,4 тыс. рублей, на 2021 год в объеме 10 137 790,0 тыс. рублей.

Статья 6. Условия и особенности предоставления средств из областного бюджета

1. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств по соответствующим расходам областного бюджета до главных распорядителей средств областного бюджета осуществляется Министерством финансов Калининградской области:

1) при отсутствии закона и (или) иного нормативного правового акта Калининградской области, устанавливающих расходные обязательства Калининградской области и (или) регламентирующих порядок их исполнения - после принятия соответствующего закона и (или) иного нормативного правового акта Калининградской области;

2) по перечню отдельных расходов и в объеме, установленным бюджетной комиссией при Правительстве Калининградской области, - после принятия решения бюджетной комиссией при Правительстве Калининградской области.

2. Лимиты бюджетных обязательств на 2019 год подлежат приведению в соответствие с бюджетными ассигнованиями, утвержденными настоящим Законом, в срок до 20 октября 2019 года.

3. Установить, что Министерство финансов Калининградской области устанавливает перечень расходных обязательств Калининградской области в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи.

4. Лимиты бюджетных обязательств на плановый период 2020 и 2021 годов доводятся Министерством финансов Калининградской области по заявкам главных распорядителей средств областного бюджета в соответствии с приложением № 16, а также постановлениями (распоряжениями) Правительства Калининградской области, распоряжениями председателя Калининградской областной Думы, приказами председателя контрольно-счетной палаты Калининградской области, распоряжениями председателя Избирательной комиссии Калининградской области, приказами председателя Уставного Суда Калининградской области, предусматривающими осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в указанный период.

Статья 7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Установить, что в 2019 году из областного бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее - субсидии производителям товаров, работ, услуг) в случаях согласно приложению № 15.

2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Калининградской области и (или) нормативными правовыми актами Калининградской области, субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставляются по результатам отбора.

3. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий производителям товаров, работ, услуг устанавливается Правительством Калининградской области.

Статья 8. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями

1. Установить, что в 2019 году из областного бюджета субсидии предоставляются следующим некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями:

1) фонду "Центр поддержки предпринимательства Калининградской области (микрокредитная компания)" на обеспечение деятельности, реализацию мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, на формирование инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и на реализацию научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов;

2) фонду "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" на обеспечение деятельности по реализации мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Калининградской области и на возмещение части затрат на финансовое обеспечение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

3) фонду "Жилищное и социальное строительство Калининградской области" на выполнение обязательств перед молодыми семьями-участниками целевой областной государственной Программы "Обеспечение жильем молодых семей (2003-2007 гг.)";

4) автономной некоммерческой организации "Центр подготовки молодых футболистов "ФК "Балтика" на содержание государственных объектов спортивной инфраструктуры Калининградской области и на развитие молодежного футбола;

5) региональному отделению "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту" (ДОСААФ) России по Калининградской области на реализацию мероприятий по повышению уровня мотивации к прохождению воинской службы;

6) автономной некоммерческой организации "Фестивальная дирекция" на обеспечение деятельности и реализацию мероприятий в сфере культуры в рамках государственной программы Калининградской области "Развитие культуры";

7) фонду "Гарантийный фонд Калининградской области" на формирование системы поручительств и независимых гарантий по основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

8) иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, по результатам отбора, осуществляемого (осуществленного) в порядке, установленном Правительством Калининградской области, в объеме, определяемом (определенном) в соответствии с указанным порядком.

2. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается Правительством Калининградской области.

Статья 9. Особенности регулирования бюджетных обязательств

1. Установить, что остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения областного бюджета, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на счетах по учету средств областного бюджета, и (или) на основании приказа министра финансов Калининградской области:

1) на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Калининградской области государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на эти цели, в случае принятия бюджетной комиссией при Правительстве Калининградской области решения о подтверждении потребности в соответствующих бюджетных ассигнованиях;

2) на увеличение бюджетных ассигнований на предоставление из областного бюджета местным бюджетам субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на эти цели в соответствии с постановлениями Правительства Калининградской области о распределении субсидий, принятыми в отчетном году, в случае принятия бюджетной комиссией при Правительстве Калининградской области решения о наличии потребности в соответствующих бюджетных ассигнованиях.

2. Установить, что размер месячных окладов лиц, замещающих государственные должности Калининградской области, размер окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Калининградской области, размер должностных окладов работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов государственной власти, государственных органов Калининградской области, индексируются на 4 процента с 1 января 2019 года, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом на содержание и обеспечение деятельности государственных органов Калининградской области.

Статья 10. Бюджетные инвестиции, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, создаваемым с участием бюджетных инвестиций, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств областного бюджета согласно приложению № 16.

2. Правительство Калининградской области вправе распределять (перераспределять) ассигнования по объектам капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в случаях:

1) предоставления субсидий из федерального бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или изменения доли их софинансирования;

2) изменения сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства по результатам проверки достоверности сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) уменьшения цены государственного или муниципального контракта по результатам торгов на право его заключения;

3) невыполнения муниципальными образованиями условий предоставления из областного бюджета субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности.

Статья 11. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями

Утвердить бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями согласно приложению № 17.

Статья 12. Дотации местным бюджетам

1. Установить критерии выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа), сельских поселений в расчете на одного жителя на 2021 год в размере 1 621 рубль.

2. Установить на 2021 год критерии выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в размере 0,66.

3. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), городских и сельских поселений на 2019 год в сумме 1 008 890 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 328 486 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 297 974 тыс. рублей.

Утвердить распределение указанных в первом абзаце настоящего пункта дотаций согласно приложению № 18.

4. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам в форме дотаций на 2019 год в сумме 275 616 тыс. рублей.

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на 2019 год согласно приложению № 19.

Статья 13. Субсидии местным бюджетам

1. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов из областного бюджета предоставляются субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, бюджету Гурьевского городского округа на текущее содержание Гурьевского муниципального Военно-мемориального комплекса в связи с принятием муниципальным образованием указанных расходных обязательств и в соответствии с условиями соглашения между главным распорядителем бюджетных средств и администрацией городского округа, в объеме, предусмотренном настоящим Законом.

2. Утвердить объем субсидий местным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных в рамках реализации государственных программ Калининградской области (за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов) в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на 2019 год в сумме 2 637 890,906 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 414 225,464 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 311 444,573 тыс. рублей.

Утвердить распределение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов субсидий местным бюджетам (за исключением субсидий, распределяемых по итогам отбора в указанном периоде) согласно приложению № 20.

3. Установить, что в 2019 году Правительство Калининградской области вправе распределять и перераспределять бюджетные ассигнования на предоставление субсидий местным бюджетам в соответствии с утвержденными методиками расчета указанных субсидий в случаях предоставления целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, изменения заявок и (или) социальных и (или) экономических показателей муниципальных образований, и (или) невыполнения муниципальными образованиями условий предоставления субсидий.

Статья 14. Субвенции местным бюджетам

1. Утвердить объем субвенций местным бюджетам на 2019 год в сумме 10 419 779,659 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 10 677 782,688 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 10 764 286,981 тыс. рублей.

Утвердить распределение субвенций местным бюджетам на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 21.

2. Установить, что предоставление субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях Калининградской области, где отсутствуют военные комиссариаты, в 2019 году осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 года № 258 "О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты".

Статья 15. Порядок перечисления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области

Установить, что платежи на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования и на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой гражданам, не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования, а также не застрахованным в системе обязательного медицинского страхования, подлежат ежемесячному перечислению в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калининградской области в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством здравоохранения Калининградской области и территориальным фондом обязательного медицинского страхования Калининградской области.

Статья 16. Предоставление бюджетных кредитов

1. Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в сумме до 780 000,00 тыс. рублей для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов на срок до трех лет и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, на срок, не выходящий за пределы соответствующего финансового года.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами:

1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в размере 0,1 процента годовых;

2) на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент заключения соглашения о предоставлении бюджетного кредита, увеличенной на один процентный пункт.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством Калининградской области.

4. Бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются при условии:

1) отсутствия просроченной задолженности перед областным бюджетом по ранее предоставленным бюджетным кредитам и обязательствам, возникшим в соответствии с предоставленными муниципальными гарантиями;

2) соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе в части предельного размера муниципального долга и предельного размера дефицита местного бюджета.

5. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются без предоставления обеспечения исполнения обязательств по возврату бюджетных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами.

Статья 17. Источники финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год согласно приложению № 22 и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 23.

Статья 18. Государственные внутренние заимствования Калининградской области. Государственный долг Калининградской области

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Калининградской области на 2019 год согласно приложению № 24 и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 25.

2. Установить предельный объем государственного долга Калининградской области на 2019 год в сумме 38 512 809 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 40 437 253 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 42 754 109 тыс. рублей.

Статья 19. Государственные гарантии Калининградской области

Утвердить Программу государственных гарантий Калининградской области на 2019 год согласно приложению № 26.

Статья 20. Особенности исполнения областного бюджета в 2019 году

1. Установить, что основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета является распределение Правительством Калининградской области бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов в объеме 400 000 тыс. рублей на реализацию мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области.

2. Установить в соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона Калининградской области "О бюджетном процессе", что в ходе исполнения областного бюджета в 2019 году министр финансов Калининградской области вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись на 2019 год без внесения изменений в настоящий Закон по следующим дополнительным основаниям:

1) изменение кодов бюджетной классификации при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, а также при изменениях бюджетной классификации доходов и (или) расходов областного бюджета без изменения целевого направления средств;

2) распределение (перераспределение) бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области;

3) распределение (перераспределение) бюджетных ассигнований дорожного фонда Калининградской области, предусмотренных по разделу "Дорожное хозяйство" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, в соответствии с порядком расходования средств дорожного фонда, установленным постановлением Правительства Калининградской области;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета Государственной программой Калининградской области "Развитие транспортной системы", Государственной программой Калининградской области "Модернизация экономики", на приобретение земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для нужд Калининградской области в случае внесения изменений в соответствующие государственные программы Калининградской области;

5) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов;

6) перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, а также для реализации федеральных проектов в целях финансового обеспечения (софинансирования) которых предоставляются межбюджетные трансферты, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов расходов в случае оплаты (возврата) командировочных расходов, государственных пошлин в соответствии с законодательством, возмещения ущерба гражданам и юридическим лицам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества;

8) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах средств областного бюджета, предусмотренных Калининградской областной Думе на осуществление денежных выплат к Почетной грамоте Калининградской областной Думы, в соответствии с постановлениями Калининградской областной Думы в зависимости от категории получателей между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов;

9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в сфере использования информационно-коммуникационных систем, между главными распорядителями средств областного бюджета;

10) перераспределение в соответствии с федеральными законами, законами Калининградской области, решениями Губернатора Калининградской области, Правительства Калининградской области бюджетных ассигнований в связи с проведением организационно-штатных мероприятий в органах государственной власти, государственных органах Калининградской области;

11) перераспределение бюджетных ассигнований в случае, если фактическое увеличение размера платы за коммунальные услуги, вносимой гражданами, потребляющими коммунальные услуги при использовании жилого помещения и (или) жилого дома, превышает размеры установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в целях выплаты гражданам компенсации за счет средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление компенсации;

12) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита областного бюджета в ходе исполнения областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год;

13) предъявление федеральными органами исполнительной власти требования в рамках применения мер бюджетного принуждения о возврате (перечислении) средств из областного бюджета в федеральный бюджет в связи с нарушением условий предоставления субсидий из федерального бюджета;

14) предъявление требований бенефициара по исполнению государственной гарантии.

3. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным пунктами 1, 2 настоящей статьи, осуществляется в пределах объема расходов, утвержденного законом о бюджете.

4. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации.

Положения абзаца первого настоящего пункта не распространяются на субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, включенные в перечень, утвержденный Правительством Калининградской области, а также для которых правилами их предоставления и распределения из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации предусмотрено требование о соблюдении иного порядка перечисления средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, субъектом Российской Федерации местным бюджетам.

Полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в 2019 году осуществляет Управление Федерального казначейства по Калининградской области на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Операции с указанными межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в Управлении Федерального казначейства по Калининградской области.

Статья 21. О вступлении в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2019 года.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов

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