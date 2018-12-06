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Лайма Вайкуле не собирается уезжать за границу

Поп-музыка
    06.12.2018, 18:33
Текст:   Олег Усков

Музыкант и продюсер Андрей Латковский, сожитель советской, латвийской певицы и актрисы Лайма Вайкуле, опроверг растиражированную в прессе информацию о том, что пара распродает имущество и уезжает из Латвии.

Ранее на ряде национальных сайтов прошла новость, что артистка выставила на торги свой особняк в Юрмале, где живет более двадцати лет - знаменитый дом, в котором у певицы студия и куда часто захаживали Пугачева с Галкиным и Киркоровым - "вместе со всем эстрадным бомондом".

Фото: Андрей Александров/ РИА Новости
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"Никто ничего не продает!" - категорично прокомментировал KP.RU Латковский. Поясняя, что они с Вайкуле продавали дом пять лет назад, когда паре было сделано предложение, и они его обсуждали. При этом музыкант не исключает, что если и сейчас поступит какое-то достойное предложение, они рассмотрят и его. Но пока ни о чем подобном речи нет.

"Не знаю, откуда вообще такие новости возникли. Нам хорошо в нашей стране и в нашем доме. Нас все устраивает", - рассказал Андрей.

Лайма Вайкуле родилась в 1954 году в Цесисе в семье рабочего и продавщицы. В пятнадцать лет, пройдя конкурс, стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения под руководством Раймонда Паулса. В 1984-м поступила в ГИТИС на режиссерское отделение. Дебютный альбом вышел в 1986-м.

На экранах начала появляться в семидесятые в эпизодах: драма "Инспектор Гулл", нуар по Сименону "Братья Рико", "Танцы на крыше", "В русском стиле" (Анна, преподаватель химии в спецшколе, главная роль), серия новогодних мюзиклов "Старые песни о главном".

Согласно информации из открытых источников, Латковский (родился 13 сентября 1947 года) - бывший бас-гитарист аккомпанирующего ансамбля Вайкуле. Его брат Викентий Латковский работал официантом в знаменитом ресторане и ночном клубе на берегу Рижского залива "Юрас перле" - одном из самых модных заведений СССР. Где впервые в Стране Советов была показана программа варьете и "частичного стриптиза". Вайкуле выступала там в семидесятые / начале восьмидесятых - пела, и в танцевальной программе.

Именно в "Юрас перле" Пугачева приметила Бориса Моисеева, пригласив далее в Москву.

Латковский и Вайкуле познакомились в 1970 году. С 1978 года живут "в фактическом браке". Детей нет - Вайкуле сделала два аборта. В 2010-м, в 56 лет, артистка была беременна с помощью искусственного оплодотворения, но произошел выкидыш. Певица хотела усыновить ребенка, но духовник не дал ей на это благословения.

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