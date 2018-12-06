Медведев рассказал о планах по борьбе с исчезновением лесов

Система маркировки срубленного леса позволит навести порядок в сфере лесозаготовок, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью пяти российским телеканалам.

"Мы сейчас внедряем систему маркировки поставки лесных товаров. Если мы это все введем, это будет работать как система ЕГАИС, условно говоря, в отношении алкогольной продукции. <…> Это изменит ситуацию радикально, потому что мы будем понимать, откуда кто каждое бревно привез, кто его и когда срезал", - сказал Медведев.

О необходимости ввести жесткий контроль за рубкой леса премьер-министр говорил и ранее. Так, в июле этого года во время поездки в Карелию он назвал маркировку леса одной из главных мер, которые позволят соблюсти баланс между разумным использованием древесины и сохранением и возобновлением леса. В качестве примера глава правительства тогда привел Иркутскую область, где после начала в прошлом году пилотного проекта по маркировке заготавливаемой древесины объем незаконной вырубки сократился почти на 77 процентов.