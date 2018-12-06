Медведев в телеинтервью подведет итоги года

Сегодня председатель правительства Дмитрий Медведев в традиционном интервью пяти российским телеканалам подведет итоги уходящего года и расскажет о задачах, стоящих перед кабинетом министров.

Передача "Разговор с Дмитрием Медведевым" выйдет в эфир в 12:00 по московскому времени на телеканале "Россия 1". Трансляция также будет идти на телеканалах "Россия 24", РБК и Russia Today.

Интервьюерами выступят ведущие "Первого канала", "России 1", НТВ и РБК. А пятый телеканал теперь будут выбирать из регионов по принципу ротации. В этом году им стал телеканал "Томское время". Его будет представлять лауреат премии "ТЭФИ-Регион" в номинации "Интервьюер" Ирита Минина. В свою очередь, федеральные каналы будут представлять Петр Толстой ("Первый канал"), Ирада Зейналова (НТВ), Илья Доронов (РБК), а также Сергей Брилев ("Россия 1").

Интервью впервые будет транслироваться в прямом эфире в социальных сетях правительства России - в аккаунте кабмина "ВКонтакте" и на канале правительства на YouTube. Основные текстовые тезисы беседы Дмитрия Медведева с журналистами традиционно будут публиковаться в твиттер-аккаунте правительства РФ на русском и английском языках. Фоторепортаж с записи интервью появится в инстаграм-аккаунте правительства РФ photogovernment.

Кроме того в соцсетях можно будет отследить публикации, связанные с разговором председателя правительства с журналистами, в том числе по хэштегу МедведевИнтервью.