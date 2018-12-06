Мгновенная нейтрализация: от автомата ШАК-12 не спасут даже стены

В поле зрения американских СМИ попал новейший автомат ШАК-12 (также известен как АШ-12) калибра 12,7х55 мм, разработанный по заказу ФСБ. Он предназначен для ближнего боя и мгновенной нейтрализации террористов, взявших заложников.

Оценил ШАК-12 обозреватель журнала The National Interest Марк Эпископос.

Начинает автор с предыстории автомата.

Опираясь на опыт контртеррорестических операций в Беслане и московском театре на Дуброовке, ФСБ задумалось о создании более эффективного оружия ближнего боя.

Дело в том, что адреналин и некоторые препараты способны подавить болевые ощущения от огнестрельных ранений. В таком случае террорист, даже будучи при смерти, может продолжить действовать некоторое время. А в условиях перестрелки в условиях городов даже несколько секунд могут стоить жизни заложникам.

Решить эту проблему должны патроны 12,7х55 мм автомата ШАК-12. Эти 33-граммовые боеприпасы мгновенно нейтрализуют противника, даже если он укрылся за стеной. Эффективная дальность оружия - 100 метров, что минимизирует возможный ущерб для гражданских лиц.

Для автомата создали три типа пуль. Первые - бронебойные. Вторые - дозвуковой скорости, предназначенные для малошумной стрельбы с использованием глушителя. Третьи - легкие алюминиевые патроны экспансивного действия. Они обеспечивают мощный останавливающий эффект.

От себя добавим, что они попросту сносят с ног противника. И тут уже не имеет значения, накачан ли он наркотиками или обезболивающими препаратами.

Автомат построен по схеме булл-пап.

Чтобы как-то компенсировать большой вес боеприпасов магазины для них сделали из пластика. Часть корпуса автомата выполнена из полимерных материалов, остальные детали - из алюминия.

Весит ШАК-12 5,2 килограмма. Для сравнения автор приводит массу АК-12 - 3,3 килограмма.

Автор отмечает, что Россия активно продвигает ШАК-12 и как экспортный продукт. Оружие уже было показано на выставках в Индии и Китае.

Справка "РГ"

Крупнокалиберный автоматный комплекс ШАК-12 был создан в Туле Центральным конструкторско-исследовательским бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) вместе со снайперской винтовкой ВССК "Выхлоп" для нужд ФСБ. Поступил на вооружение в 2011 году, но долгое время был засекречен.Существует модификация автомата с интегрированным подствольным гранатомётом барабанного типа.