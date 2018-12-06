Минфин решил разместить ОФЗ в юанях в 2019 году

Российский Минфин рассчитывает разместить облигации федерального займа (ОФЗ) в китайских юанях в 2019 году. Об этом заявил директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ Константин Вышковский на Российском облигационном конгрессе Cbonds.

"По ОФЗ в юанях мы рассчитываем, что проект в следующем году, наконец, состоится. Мы не снижаем темпы взаимодействия с китайскими коллегами по этому вопросу. Мы активно работаем над размещением ОФЗ в юанях", - сообщил Вышковский (цитата по ТАСС).

Год назад Минфин анонсировал возможное размещение ОФЗ в юанях в 2018 году, но оно так и не состоялось. Представители министерства утверждали, что речь идет не о разовой акции, поэтому необходимо серьезное тестирование созданной для размещения инфраструктуры. При этом замминистра финансов Сергей Сторчак указывал, что размещение ОФЗ в юанях может идти только как альтернатива, а основная цель ведомства - развитие рублевого рынка госдолга.