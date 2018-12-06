Новости

В Чечне в ДТП погибли мать с двухлетним ребенком 11:47
Новый Nissan X-Trail поступил в продажу 11:28
Трейлер: Стив Бушеми в роли уставшего Бога в продолжении "Чудотворцев" 11:19
Постер: роман-хоррор о проститутках получит экранизацию 11:15
Минфин решил разместить ОФЗ в юанях в 2019 году 11:07
На АвтоВАЗе могут наладить выпуск ситимобиля Zetta второго поколения 11:07
Минобороны опубликовало уникальные фото с Ялтинской конференции 1945 года 11:05
О чем повествует Атлас героической Брестской крепости 11:05
На Кубани попавшая в ДТП с шестью погибшими "скорая" ехала на вызов 11:03
ЦБ аннулировал лицензии двух банков 11:00
Как Махершала Али выпросил себе роль в "Настоящем детективе" 10:55
Убийца авианосцев: Су-57 вооружат аналогом "Кинжала" 10:55
ВЦИОМ назвал, к кому россияне чаще всего обращаются за помощью 10:54
Трампу потребовался кортеж, чтобы проехать 230 метров 10:49
В Сочи из-за ливня обрушился временный автомобильный мост 10:43
В московскую школу ворвался подросток с ножом 10:42
Рейс из Новосибирска в Москву задержали из-за нетрезвых пассажиров 10:42
На Кубани за рулем попавшего в аварию ВАЗа находился водитель без прав 10:41
В Приангарье ребенок погиб от мороза, пока родители тушили школу 10:31
Опрос: 21 процент свердловчан останутся без новогоднего корпоратива 10:26
В магазине Волгограда обнаружили тело 14-летнего школьника 10:20
В Москве грузовик протаранил автобус, есть пострадавшие 10:18
Названа причина крушения самолета ВВС США 10:15
Group-IB зафиксировала новую кибератаку на российские банки 10:14
Под Иркутском верблюды Славик и Сережа попали в ДТП 10:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
06.12.2018 11:07
Рубрика: Экономика

Минфин решил разместить ОФЗ в юанях в 2019 году

Текст: Роман Маркелов
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Российский Минфин рассчитывает разместить облигации федерального займа (ОФЗ) в китайских юанях в 2019 году. Об этом заявил директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ Константин Вышковский на Российском облигационном конгрессе Cbonds.

Минфин продал инвесторам ОФЗ на 20 из 25 миллиардов рублей

"По ОФЗ в юанях мы рассчитываем, что проект в следующем году, наконец, состоится. Мы не снижаем темпы взаимодействия с китайскими коллегами по этому вопросу. Мы активно работаем над размещением ОФЗ в юанях", - сообщил Вышковский (цитата по ТАСС).

Год назад Минфин анонсировал возможное размещение ОФЗ в юанях в 2018 году, но оно так и не состоялось. Представители министерства утверждали, что речь идет не о разовой акции, поэтому необходимо серьезное тестирование созданной для размещения инфраструктуры. При этом замминистра финансов Сергей Сторчак указывал, что размещение ОФЗ в юанях может идти только как альтернатива, а основная цель ведомства - развитие рублевого рынка госдолга.

Экономика Макроэкономика Экономика Финансы Правительство Минфин
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Внедрение нового стандарта для автономеров предложили перенести
Росавиация: Столичные аэропорты работают в штатном режиме
Великобритания приостанавливает выдачу "золотых виз"
Сбербанк изменил способы перевода денег на кредитные карты
У берегов Японии нашли второго пропавшего после ЧП с самолетами США