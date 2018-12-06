Минск предлагает разработать долгосрочную стратегию системы ООН

Долгосрочную стратегию системы ООН для стран со средним уровнем дохода считает целесообразным разработать Беларусь. Эту стратегическую задачу озвучил ее постоянный представитель при организации Валентин Рыбаков на заседании высокого уровня ГА в Нью-Йорке, сообщает БЕЛТА.

Встреча в штаб-квартире международной организации, уточняет агентство, состоявшееся по инициативе РБ, была посвящена обсуждению проблем, с которыми сталкиваются подобные страны при реализации повестки дня в области устойчивого развития.

Представитель Беларуси, выступая на церемонии открытия, отметил роль стран со средним уровнем дохода в глобальных усилиях по достижению Целей устойчивого развития, а также работу Совета по поддержке этих стран в выполнении повестки дня до 2030 года. Он подчеркнул важность признания и поддержки этой категории стран со стороны системы развития ООН, а также сделал ряд замечаний и предложений относительно ее деятельности в этой категории государств.

Дипломат, в частности, высказался за разработку всеобъемлющей и долгосрочной стратегии системы ООН для стран со средним уровнем дохода и в качестве важного шага в этом направлении назвал стратегическую основу для партнерства с этими государствами, подготовленную генеральным директором Организации по промышленному развитию. Рыбаков обратил внимание и на актуальность разработки более детализированной классификации этой категории стран, которая бы "выходила за рамки критерия дохода на душу населения и учитывала специфические проблемы этих государств в области развития".

В этой связи белорусский дипломат предложил комитету по политике в области развития Экономического и Социального Совета ООН подключиться к разработке многомерных показателей для оценки прогресса развития в странах со средним уровнем дохода.