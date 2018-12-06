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На 90-м году жизни умерла актриса Галина Анисимова

Драматический театр
    06.12.2018, 15:50
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Народная артистка РСФСР, ветеран войны и труда, актриса театра и кино, старейшая актриса Московского театра имени Маяковского Галина Александровна Анисимова скончалась на девяностом году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

"С прискорбием сообщаем, что сегодня умерла Галина Александровна Анисимова", - уведомили в пресс-службе, приведя слова театрального режиссера Андрея Гончарова, говорившего об актрисе: "В созвездии прославленных звезд Театра имени Маяковского она  выделяется таким отношением к профессии, которое делает эту профессию призванием".

Как подчеркнули в театре, Анисимова до последних своих дней выходила на сцену.

Причина смерти не уточнена.

О месте и времени прощания будет объявлено позже.

Галина Анисимова родилась в 1929 году. В 1952-м закончила Театральное училище имени Щукина. С 1952-го служила в Театре имени Маяковского. 17 июля 2009 года, в день восьмидесятилетия, с юбилеем актрису поздравил президент Дмитрий Медведев.

В театре сыграла Офелию в "Гамлете", Смельскую в "Талантах и поклонниках", Аню в "Вишневом саде", Аксинью в "Леди Макбет Мценского уезда".

Экранный дебют - 1960 год, производственная телевизионная драма "Братья Ершовы". Среди других работ: "Простая девушка", телефильм "Жизнь Клима Самгина", "День полнолуния", "Все остается людям", экранизация Крапивина "Мальчик со шпагой".

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