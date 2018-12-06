На фестивале "Интеграция" наградят медиа-проекты об инвалидах

6 декабря в Москве проходит VIII Международный фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах и для инвалидов "Интеграция".

Главными целями этого фестиваля являются привлечение внимания общества через электронные СМИ к проблемам людей с особенностями развития, разрушение стереотипов непонимания и разобщенности инвалидов и общества; формирование доступной среды для маломобильных категорий граждан, создание условий для более широкого использования инвалидами современных информационных технологий, интернета, систем сотовой связи и адаптационной техники; повышение профессионального уровня журналистов, готовящих материалы по этой теме.

Круглый стол "Средства массовой информации и интернет как инструменты интеграции инвалидов в общество", просмотры и обсуждение лучших работ фестивального конкурса, мастер-класс и награждение лауреатов - вот программа сегодняшнего дня.

На открытии фестиваля приняли участие Ашот Джазоян - секретарь Союза журналистов России, председатель Медиаконгресса "Содружество журналистов", Флюр Нурлыгаянов - первый заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов; представители правительства Москвы, департамента труда и социальной защиты населения города, сообществ инвалидов и общественных организаций, деятели масс-медиа и интернет-индустрии и другие гости и участники.

В рамках фестиваля проходит мастер-класс, проводит который Ашот Караханян - редактор и ведущий программы "Активная среда" телеканала "Общественное телевидение России". Мастер-класс транслируется в режиме онлайн на официальном сайте фестиваля.

В этом году для участия в фестивальном конкурсе были представлены более 200 тематических работ в области телевидения, радио и интернета, среди которых работы из многих регионов России, а также из Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и других.

Лучшие работы, отобранные представительным жюри фестиваля, можно посмотреть также на официальном сайте мероприятия в разделе "Участники".

Справка "РГ"

Организаторы фестиваля "Интеграция" - Международная академия телевидения и радио (IATR), Всероссийское общество инвалидов, Медиаконгресс "Содружество журналистов". Мероприятие проводится при финансовой поддержке департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы. Генеральный партнер по информационной безопасности - "Лаборатория Касперского".