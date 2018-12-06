На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р

Воздушные инциденты времен холодной войны, когда самолеты СССР и США следили в полетах друг за другом, зачастую приводили к трагическим последствиям. Подполковник авиации Владимир Михайлов на страницах журнала "Воздушно-космическая сфера" рассказал о воздушной разведке на Ту-16Р, о поисках в нейтральных водах кораблей и авианосцев США в 1970-1985 годы.

В частности, советских военных интересовали фотографии взлетных палуб авианосцев, так как на них могли находиться новые палубные истребители F‑14, которые предназначались для замены F‑4. Палубный вариант имел складывающиеся консоли крыла, усиленные шасси и посадочный гак. Геометрические данные американских самолетов были очень нужны СССР.

Однако сделать снимки оказалось непросто. Истребители охранения облепили советские Ту-16Р, словно мухи и сфотографировать авианосец не представлялось возможным. Тогда советский командир решил имитировать посадку на авианосец: сбросил скорость, выпустил шасси, и истребители улетели прочь.

"Когда проявили пленку и сделали фотопланшет, все были изумлены и здорово повеселились. На палубе "Энтерпрайза" в походном положении стояло несколько знакомых истребителей типа А‑7Е "Корсар" и "Фантом" F‑4. Предположительно новые перехватчики морского варианта F‑14 "Томкэт" отсутствовали. Зато на пустой палубе, широко расставив ноги и подняв руку вверх с зажатым кулаком, сиротливо стояла одинокая фигура. Это был самый мужественный моряк во всем американском флоте, не испугавшийся русских разведчиков, имитирующих посадку ТУ‑16 на авианосец", - пишет Владимир Михайлов.

К сожалению, не все полеты заканчивались благополучно.

"В 1973 году произошел неординарный случай. Экипаж Ту‑16Р выполнял очередной разведывательный полет по поиску авианосной ударной группы во главе с авианосцем ВМС США "Джон Кеннеди", когда с его палубы поднялся истребитель "фантом". На высоте 200 метров американский истребитель перехватил Ту‑16Р и занял место под правой консолью крыла разведчика на расстоянии меньше метра. При выходе вперед-вверх "фантом" ударил наш самолет килем, пробив в двух местах обшивку. На поврежденной машине экипаж подполковника Свиридова возвратился на свой аэродром", - пишет подполковник.

Всего в катастрофах 1960-80‑х годов было потеряно 122 самолета. Погиб 591 человек.