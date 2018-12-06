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06.12.2018,  
10:15
Текст:  Антон Валагин

Названа причина крушения самолета ВВС США

Фото: paullymac/ Wikimedia.org Фото: paullymac/ Wikimedia.org
Фото: paullymac/ Wikimedia.org

Причиной гибели военно-транспортного самолета ВВС США C-130 Hercules летом 2017 года стала небрежность при ремонте машины. К такому выводу пришла правительственная комиссия, изучавшая обстоятельства аварии.

Фото: MARIT HOMMEDAL/EPA
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В июле 2017 года во время тренировочного полета ослабленная коррозией лопасть винта C-130K оторвалась от втулки и пробила фюзеляж. Так началась цепочка событий, завершившаяся тем, что разломившийся на три части самолет сгорел на соевом поле в Миссисиппи. В авиакатастрофе погибли 16 военных, пишет Defence News, в чъем распоряжении оказался 2000-страничный отчет о расследовании. 

Комиссия выяснила, что пропеллеры погибшего самолета ремонтировались в  2011 году на авиакомплексе Warner Robins, где две гражданские компании занимаются как раз выявлением очагов коррозии. Установлено, что на момент ремонта в злосчастной лопасти уже имелись небольшие трещины и углубления. Ремонтники не обратили на них внимания и за шесть лет мелкие очаги превратились в длинный разлом. Винт K-130 не исследовался при помощи электромагнитных волн, хотя это входит в стандартную процедуру проверки. Наконец, следователи не нашли подтверждений, что лопасть кода-либо обрабатывалась эпоксидной грунтовкой или антикоррозийным покрытием.

Ремонты пропеллеров на Warner Robins приостановлены вскоре после катастрофы транспортника и теперь ВВС США принимают меры к тому, чтобы подобные аварии не повторялись. По новой процедуре лопасти винтов будут погружать во флюоресцентный краситель - на его фоне коррозия и трещины особенно заметны. Для обследования авиатехники приказано применять электронный бороскоп с компьютерным управлением, а процесс проверки будет записываться на цифровые носители.

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