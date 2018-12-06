О чем повествует Атлас героической Брестской крепости

Калейдоскоп исторических деталей легендарной Брестской крепости будет содержать второй том международного издательского проекта "Атлас крепости Брест-Литовск", работу над которым планируется завершить в наступающем году, информирует БЕЛТА.

Но прежде чем редакторский коллектив приступит к окончательной верстке уникального фолианта, в Музее обороны этого почти двухсотлетнего укрепления состоялась творческая дискуссия, на которой речь шла, в том числе, и о крепости в границах ее главного вала: от проектирования до модернизации в XIX веке.

Кстати, именно по приказу царя Николая I город вместе с жителями Бреста был перенесен на новое место, а на его территории было начато строительство защитной оборонительной крепости. Строилась она почти десять лет, затем неоднократно расширялась, приспосабливалась к появляющимся новым видам вооружения. В те годы крепость справедливо считалась достаточно мощным оборонительным сооружением. Неоднократно на нее совершались нападения, но самые героические страницы в историю Брестской крепости вписали советские воины, первыми вступившие в неравную схватку с врагом в июне 1941 года.

Базовые контуры и концепцию второго тома обозначил автор-составитель, научный руководитель проекта Владимир Орлов. "Важный момент второго тома - рассказать не только о том, что было создано, но и объяснить, почему принимались те или иные решения, включая достаточно сложную тему переноса города на новое место", - пояснил эксперт.

Составители постараются сделать акцент на ранее не опубликованных материалах, полученных в Российском государственном военно-историческом архиве российской столицы и Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга. Детальные чертежи и планы, по их оценке, "позволяют подробно проследить историю возведения крепостных сооружений, отражают факты развития Брестской крепости с точностью до года".

Второй том станет продолжением научно-популярного трехтомника, первое издание которого было презентовано еще в начале текущего года. "Атлас - большой партнерский проект, возможность объединить максимальное количество заинтересованных научных, финансовых партнеров, музейное сообщество. По сравнению с уже вышедшим томом второй потребует гораздо большего количества усилий, времени и привлеченных специалистов, исследователей. Проведена только часть работы, связанная с архивами", - отметила директор Фонда развития Брестской крепости Инна Прилежаева.