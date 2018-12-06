Почта Банк опроверг информацию о госвыплатах гражданам за 40

Почта Банк предупредил о мошенниках, рассылающих от имени кредитной организации и Пенсионного фонда России информацию о социальной поддержке граждан за 40 в виде выплат в 5 тысяч рублей.

По информации банка, такие сообщения сейчас активно распространяются в социальных сетях и мессенджерах. "Данная информация не соответствует действительности и, скорее всего, является действиями мошенников. Таким образом они пытаются получить персональные данные и данные карт пользователей", - уточняется в сообщении кредитной организации.

Граждан просят не поддаваться на уловки мошенников, не сообщать персональные данные или данные банковской карты (номер, срок ее действия, код безопасности (CVV) на обороте, код подтверждения операции). Эти сведения мошенники могут использовать для того, чтобы снять деньги с карт.