Закон Приморского края от 5 декабря 2018 года № 411-КЗ "О территориях Приморского края, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование"

Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 ноября 2018 года

СТАТЬЯ 1.

В соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" определить территории Приморского края, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование, согласно приложению к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 2.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора края О.Н.Кожемяко

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией