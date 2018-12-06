Продажи автомобилей в России выросли на 10 процентов

В ноябре отечественный авторынок вырос на 10,1 процента. Такие данные озвучил Комитет автопроизводителей АЕБ.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей увеличились на 15 326 штук по сравнению с ноябрем прошлого года. За месяц на российском авторынке реализовали 167 494 автомобиля.

По мнению экспертов, в декабре можно ожидать похожего роста.

"Покупатели будут спешить использовать преимущества предновогодних ценовых предложений, включая старую ставку НДС", - отметил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Все модели, входящие в Топ-10 по объемам продаж, произведены в России. На первом месте Lada Granta (13 324 автомобиля), далее идут Lada Vesta (9 906 штук), Kia Rio (8536), две модели Hyundai - Creta (6 800) и Solaris (5413), Volkswagen Polo (5 307), Skoda Rapid (3 732), Lada Largus (3 680), Renault Duster (3 618) и Renault Sandero (3 542).

Лидеры продаж за 11 месяцев - Lada Vesta (с января по ноябрь было продано 96 763 автомобиля), Lada Granta (93 7790), Kia Rio (91 506), Hyundai Creta (62 339) и Hyundai Solaris (61 129).

В общей сложности за этот период в России продали 1 625 351 автомобиль. Лидерство среди брендов по-прежнему удерживает Lada (объемы продаж, по сравнению с 11 месяцами прошлого года, выросли на 16 процентов). Следом идут Kia (прирост 24 процента), Hyundai (плюс 14 процентов), Renault (плюс 6 процентов) и Volkswagen (плюс 20 процентов).

Также ранее стало известно, что кроссовер Hyundai Creta установил рекорд продаж в России.