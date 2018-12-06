CNN разнес по миру "сенсационное" известие. Со ссылкой на пресс-секретаря Тихоокеанского флота США Рэйчел Макмарр телеканал сообщил, что в среду, 5 декабря, американский эсминец McCampbell проплыл в непосредственной близости от залива Петра Великого в Японском море на юге Приморского края России.

Эсминец ВМС США McCampbell относится к кораблям класса "Арли Берк". Всего их у Соединенных Штатов 66, McCampbell 35-й в серии. Фото: REUTERS

Репортаж сопровождался претенциозным комментарием пресс-леди. Появление эсминца в Японском море Рэйчел Макмарр объяснила желанием США бросить вызов "чрезмерным морским претензиям России и отстоять права, свободы и законное использование моря, которым пользуются Соединенные Штаты и другие нации". Лейтенант добавила, что Вашингтон не признает претензии Москвы на морские районы, которые расположены далее 12 миль (22,2 км. - Прим. авт.) от российского побережья. То есть не относятся к нашим территориальным водам.

В действительности, эсминец УРО McCampbell ВМС США даже не приближался к российским территориальным водам ближе, чем на 100 километров

Это броское заявление на самом деле никак не соответствовало рутинному событию. Ну, проплыл эсминец США в непосредственной близости от залива Петра Великого. И что из того? Границу он не нарушал, угрозы для наших судов и флотских объектов не представлял. Таких рейсов в здешних водах за день наберется ни один десяток.

Как оценили "демонстрацию" США в минобороны

Когда корреспондент "РГ" попросил в Минобороны РФ прокомментировать это сообщение, один из офицеров заметил: "Мало ли что американские лейтенанты болтают".

Потом в ведомстве подготовили официальное заявление. "В действительности, эсминец УРО McCampbell ВМС США даже не приближался к российским территориальным водам ближе, чем на 100 километров, - объяснил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. - Более того, на протяжении всего перехода в международных водах американский эсминец следовал под контролем находящегося в непосредственной близости от него российского большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц", а также самолетов морской авиации ТОФ. Поэтому если экипаж американского эсминца и "продемонстрировал" что-либо, то это свою неудачную попытку на максимальной скорости уйти от сопровождавших его сил Тихоокеанского флота.

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Юрий Гаврилов

В настоящее время экипаж американского эсминца УРО McCampbell ВМС США "демонстрирует" свою отвагу на удалении более 400 километров от территориальных вод РФ в центральной части Японского моря.Силами Тихоокеанского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю его действий, как и других военных кораблей в данной акватории, наземными и другими средствами".

Что известно об эсминце McCampbell

Госпожа Макмарр попыталась представить переход корабля США из района вблизи территориальных вод Северной Кореи в центральную часть Японского моря "демонстративным актом". Одно дело, когда провокации против России устраивают с помощью хлипких украинских катеров. И совсем другое, когда для атак, пусть даже информационных, используют серьезные боевые корабли. Эсминец McCampbell относится к классу "Арли Берк". Всего их у США 66, McCampbell 35-й в серии. С июля 2007 года он входит в Седьмой флот США, который базируется в японском порту Йокосука.

Корабль оснащен крылатыми ракетами "Томагавк", установкой типа Mk41 для запуска противокорабельных ракет, торпедными аппаратами, артиллерией и средствами ПВО, имеет на борту два вертолета.

В июне 2011 года его использовали для перехвата северокорейского судна, как подозревали американцы, перевозившего компоненты баллистических ракет. Доказательств вроде бы не нашли. Но, тем не менее, после досмотра груза судно заставили вернуться в порт приписки.

Как американцев выдворяли из чужих вод

Отгонять эсминец от наших границ не пришлось. Сам ушел. Однако известны факты, когда корабли из США приходилось в прямом смысле слова выдавливать из территориальных вод. Самый известный случай произошел в Черном море 12 февраля 1988-го. Тогда сторожик "Беззаветный" и СКР-6 совершили навал на американский крейсер "Йорктаун" и эсминец "Кэрон". После этого своеобразного тарана корабли США покинули наши территориальные воды.

А вот самый последний инцидент такого рода. 30 сентября этого года американский эсминец вошел в акваторию Южно-Китайского моря и быстро попал в поле зрения китайских моряков. Их эсминец предупредил о возможных последствиях и предложил сменить курс. Когда не подействовало, китайский корабль выполнил опасное - до 40 метров - сближение с американцами. Позже США возмущались, что в КНР так жестко восприняли американскую операцию "по обеспечению свободы навигации".

Почему США так тянет в Черное море

Сейчас за океаном готовятся к походу военных кораблей США в Черное море. В последние годы они появляются там регулярно. Объяснения для столь пристального интереса Вашингтона к этому региону всегда находятся: то совместные военно-морские маневры, то дружеский заход в порты союзников, то визиты к младшим партнерам, к коим американцы причисляют Грузию и Украину.

Теперь вот корабли США собираются командировать в Черное море, цитируем CNN, в качестве ответа "на действия России против Украины в Керченском проливе, соединяющем Черное и Азовское моря".

Телеканал сообщил, что американское командование уже направило в госдеп запрос на уведомление Турции о планах отправки кораблей США в Черное море. Учитывая имеющиеся между Вашингтоном и Анкарой серьезные разногласия, еще не факт, что поход состоится.

Кого пропускают в Черное море

Для прохода через Босфор и Дарданеллы странам, не имеющим выхода к Черному морю, нужно разрешение турецких властей. Это предписано Конвенцией Монтрё от 1936 года. Она требует, чтобы запрос о проходе через проливы был передан Анкаре минимум за 15 дней.

Конвенция сохраняет за торговыми судами всех стран свободу такого прохода. Однако режим пересечения проливов военными кораблями различен. Для техники нечерноморских держав, в том числе США, введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу. Так, общий тоннаж военных судов нечерноморских государств не должен превышать 30 тыс. тонн.

Есть ограничения и по времени их пребывания в Черном море. "Чужие" корабли могут там находиться не более 21 суток.

Мнения

Игорь Коротченко, военный эксперт, член Общественного совета при Минобороны России:

- Глупый поступок. Россия ведь тоже может что-то подобное вытворить - например, наша атомная подводная лодка внезапно всплывет в Мексиканском заливе. У нас есть для этого соответствующие силы и средства подводного флота. Но мы не делаем этого, потому что совсем не нужен никому такой глупый кураж. Перед нашими моряками стоят задачи по предназначению, и они их с успехом решают. Устрашать же Россию подобными глупыми выходками бесполезно. Наша страна как проводила самодостаточную политику, так и будет ее проводить.

Виктор Мураховский, главный редактор журнала "Арсенал Отечества", полковник запаса:

- Ну, прошел этот эсминец в международных водах, но он же не нарушил границу территориального моря России. Поэтому никакой паники быть не должно. Американский флот ходит везде, где разрешено, и ничего страшного из этого не следует.

Мы этот эсминец отследили, обнаружив его на локаторах системы управления движением судов. Наверное, передали его экипажу пожелание какое-то морское. И он пошел дальше. По сложившейся практике, российские военные в это время вели наблюдение за кораблем.

Подготовил Иван Петров.