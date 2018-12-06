Новости

Порошенко высмеяли в соцсети за пост с "котиком" 20:03
К 2024 году заработает единая госсистема маркировки товаров 20:01
Регистрация мобильного телефона будет стоить 100 рублей 20:01
В центре Великого Новгорода раскопали древнюю улицу 20:00
Лавров на полях СМИД ОБСЕ обсудил с коллегами ряд актуальных проблем 19:52
Черчесов получил премию "Человек года" 19:52
В Перми выставили на продажу автомобиль из сериала "Реальные пацаны" 19:35
Никита Михалков призвал прекратить кормить Голливуд 19:32
В Петербурге мужчину арестовали за обман пенсионеров 19:27
Путин поздравил "КамАЗ-мастер" с юбилеем 19:16
Путин назвал конкретные меры для облегчения жизни бизнесу 19:05
На форуме в Давосе отменили "Русский дом" 19:00
Биатлонистка Джима выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Поклюке 18:59
Умер режиссер, ветеран ВОВ Борис Сарахатунов 18:59
На свадьбе в Иране мужчина расстрелял гостей, четверо погибли 18:55
Минстрой уточнит критерии аварийного жилья 18:52
Путин поздравит Героев, вручит премии РГО и встретится с Ципрасом 18:52
Один военнослужащий США погиб в ЧП с самолетами у берегов Японии 18:48
Лавров и Могерини обсудили инцидент в Керченском проливе и ДРСМД 18:44
Пограничники Украины получили право стрелять без предупреждения 18:40
Путин придет на съезд "Единой России" 18:40
Лайма Вайкуле не собирается уезжать за границу 18:33
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным через неделю 18:28
В Краснодаре из-за распыления газового баллончика эвакуировали школу 18:28
СМИ сообщили, кто стоит за терактом на юго-востоке Ирана 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
06.12.2018 19:16
Рубрика: Власть

Путин поздравил "КамАЗ-мастер" с юбилеем

Текст: Кира Латухина

Президент поздравил команду "КамАЗ-мастер" с 30-летним юбилеем, вспомнив ее богатую историю и триумфальные выступления на престижных международных соревнованиях. В телеграмме главы государства говорится: "Ваши выдающиеся достижения - заслуженная награда за мастерство, характер, ежедневный упорный и напряженный труд, за верность замечательным традициям, заложенным предшественниками".

Путин поздравит Героев, вручит премии РГО и встретится с Ципрасом
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным через неделю

"И конечно, важно, что вы сами создаете машины, на которых побеждаете", - похвалил глава государства.

"Состязания, в которых участвует "КамАЗ-мастер", позволяют в сложной, нештатной обстановке испытать передовые технологии, которые в дальнейшем широко внедряются в серийное производство завода "КамАЗ", выпускать конкурентоспособную технику, а значит, укреплять позиции российского автопрома на национальном и глобальном рынках", - заметил Владимир Путин.

"Уверен, впереди у вас немало новых успехов во славу российского автомобильного спорта", - заключил президент.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили цены на газ
В Минобороны России оценили проход эсминца США
Нефть просела на 5 процентов и утянула за собой рубль
КС признал законным установление границы между Чечней и Ингушетией
ЦБ аннулировал лицензии двух банков