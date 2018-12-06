Путин поздравил "КамАЗ-мастер" с юбилеем

Президент поздравил команду "КамАЗ-мастер" с 30-летним юбилеем, вспомнив ее богатую историю и триумфальные выступления на престижных международных соревнованиях. В телеграмме главы государства говорится: "Ваши выдающиеся достижения - заслуженная награда за мастерство, характер, ежедневный упорный и напряженный труд, за верность замечательным традициям, заложенным предшественниками".

"И конечно, важно, что вы сами создаете машины, на которых побеждаете", - похвалил глава государства.

"Состязания, в которых участвует "КамАЗ-мастер", позволяют в сложной, нештатной обстановке испытать передовые технологии, которые в дальнейшем широко внедряются в серийное производство завода "КамАЗ", выпускать конкурентоспособную технику, а значит, укреплять позиции российского автопрома на национальном и глобальном рынках", - заметил Владимир Путин.

"Уверен, впереди у вас немало новых успехов во славу российского автомобильного спорта", - заключил президент.