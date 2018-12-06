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06.12.2018 20:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Никаких отписок

Липецких чиновников обязали отвечать на жалобы граждан конкретно и по делу
Текст: Анна Скрипка (Липецк)
Российская газета - Федеральный выпуск №7739 (276)
Липецким чиновникам всех уровней запретили реагировать на обращения так, как те привыкли: традиционными отписками, пестрящими канцеляризмами и сложными оборотами. Как правило, люди получают письмо на официальном бланке, с печатями и подписями должностных лиц, но не конкретный ответ на свои вопросы. Липчанка Ксения Тюнькина стала заложницей как раз такой ситуации.

- Начался отопительный сезон, а у нас в квартире холодные батареи на кухне и в спальне, - рассказывает она. - Чем дальше, тем холоднее: термометр показывает меньше 15 градусов, у меня бабушка в больницу попала, и ребенок маленький простыл в ледяных комнатах. Звонила, куда только могла. Никакой реакции. В управляющую компанию письмо написала, потом не могла даже выяснить, приняли ли его. Какой-то замкнутый круг.

Разрешилась проблема совсем не благодаря коммунальщикам. О своей беде липчанка написала на сайт "Развиваем Липецкую область вместе". Созданный по инициативе врио главы региона Игоря Артамонова ресурс меньше чем за месяц заполнился почти двумя тысячами обращений. Зарегистрированные на сайте пользователи могут как предложить идею, так и рассказать о проблеме. И жалоб, как и ожидалось, львиная доля.

Матвиенко посетовала на нехватку толковых градоначальников

- Я написала туда от безысходности, - продолжает Ксения Тюнькина. - Признаться, я сначала не особенно и надеялась, что что-то сдвинется с мертвой точки. Но вдруг пришли слесари, посмотрели, покачали головами. И... пропали. Снова пишу на сайт. И после повторного моего обращения началась реальная работа. Видимо, спустили всю воду из системы и заполнили вновь. Стало тепло! Но сколько нам пришлось выдержать. Это могли сделать с самого начала, полдня работы, и проблемы нет!

Ситуация типичная не только для ЖКХ. Люди жалуются на медицину, дороги, благоустройство, транспорт, связь и местные власти. Есть проблемы, которые требуют системных решений, глобальных перемен, например, такие как нехватка врачей в селах или строительство детских садов с ясельными группами. Нередко заострить внимание и заставить чиновников решать конструктивно получается только после обращений граждан на сайт. Но есть и такие "пустяки", как потухшие фонари на улицах. Получается, чтобы поменять там лампочки , нужно написать главе региона. Иначе можно собрать кипу отписок с расплывчатыми формулировками, смысл которых уж точно не конкретный ответ на вопрос.

Тех, кто будет работать по старинке, ждет персональная ответственность

Теперь все должно стать иначе. На оперативном совещании врио главы региона Игорь Артамонов, собравший в кабинете заместителей и руководителей структурных подразделений администрации, подчеркнул:

- Люди, живущие в Липецкой области, почувствуют перемены к лучшему. Они должны быть уверены, что власть понимает их проблемы и решает их.

Эти слова услышали и в муниципалитетах. Главы районов тоже принимали участие в совещании благодаря видео-конференц-связи.

Теперь чиновники будут реагировать на обращения жителей не так, как прежде. В ответах на жалобы они обязаны называть сроки и конкретные действия для решения проблем, а также принимать в процессе непосредственное участие. Процесс станут контролировать на региональном уровне. И именно результаты диалога людей с представителями власти станут главным показателем эффективности их работы. Тех, кто справляется лучше, будут поощрять, а тех, кто будет работать по старинке, ждет персональная ответственность.

Власть Работа власти Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецк
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