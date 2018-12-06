Новый подземный переход появится на Алтуфьевском шоссе

На Алтуфьевском шоссе в Москве появится новый подземный переход. Такое решение приняла градостроительно-земельная комиссия под руководством мэра города Сергея Собянина, передает m24.ru.

Сообщается, что переход будет построен в районе дома № 13, корпус 1. Статистика показала, что на наземном переходе в этом районе выросло число ДТП с участием пешеходов. В результате лишь за последний год там пострадали четыре человека и один ребенок погиб.

По предварительным данным, подземный тоннель будет построен длиной 44 метра и шириной 5 метров. Проект его планировки будет изучаться на публичных слушаниях.