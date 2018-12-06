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06.12.2018 12:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Осужденный "Владимирского централа" лишился языка

Текст: Анна Скудаева (Владимир)
Члены Общественной наблюдательной комиссии побывали в исправительной колонии №3 города Владимира, в больнице которой содержится лишившийся языка осужденный, сообщает УФСИН по Владимирской области.

По данным ведомства, поводом для визита общественников стали сообщения в СМИ об инциденте с одним из заключенных "Владимирского централа", известного как "Тюрьма-2". В ряде изданий появилась информация, что мужчина в заключении подвергся пыткам, во время которых ему якобы выбили зубы и отрезали язык.

Фото: Следственный Комитет Российской Федерации
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- Представители региональной Общественной наблюдательной комиссии посетили ИК-3 города Владимира, где в данный момент в больнице содержится данный осужденный. В ИК-3 побывали председатель ОНК Вячеслав Куликов и члены комиссии - Сергей Яжан и Лариса Павлова. По словам председателя ОНК Вячеслава Куликова, в личном общении осужденный подтвердил, что акт членовредительства он совершил сам, откусив себе часть языка, и претензий к сотрудникам учреждений УФСИН России по Владимирской области он не имеет, - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что после беседы с осужденным члены Общественной наблюдательной комиссии побывали в Тюрьме-2, где проверили материалы, связанные с резонансным инцидентом.

- Фактов, указывающих на применение насилия к осужденному со стороны сотрудников учреждения, не выявлено, - говорится в сообщении.

Между тем, агентство РИА Новости сообщило, что ситуацией с осужденным "Владимирского централа" заинтересовались в силовых ведомствах региона.

- Прокуратура и полиция выясняют обстоятельства инцидента во "Владимирском централе", где осужденный откусил себе часть языка, - сообщает информагентство со ссылкой на представителей ведомств.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Владимир
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