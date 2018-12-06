Почти 2 тысячи операций сделали за три года на гамма-ноже столичные врачи

Почти две тысячи операций сделали за три года на гамма-ноже столичные врачи. Такая цифра была озвучена на XII Ассамблее "Здоровье столицы".

"Нейрохирурги Москвы владеют всеми современными технологиями в своей специальности, - рассказал нейрохирург столичного Департамента здравоохранения Андрей Гринь. - Главное при проведении операций на головном мозге - не повредить здоровые участки. Для этого мы используем высокоточные методы: микрохирургию, нейронавигацию, стереотаксис, гамма-нож и роботизированные технологии.

В этом году в системе городского здравоохранения появилась роботизированная установка для проведения операций на головном мозге - первая в России и Европе. Она позволила выполнить первую в стране нейрохирургическую операцию с использованием робота несколько месяцев назад в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского".

Особенность этих операций состоит в том, что вместо скальпеля на пораженные участки мозга воздействуют радиоактивные гамма-лучи, которые с помощью тонкой компьютерной настройки направляются точно на опухоль и разрушают ДНК больных клеток, не задевая при этом здоровые ткани.