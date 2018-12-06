В Рязани нашли ошибки на надгробиях фронтовиков

В Рязани активисты обнаружили вопиющие небрежности и ошибки на надгробиях красноармейцев, захороненных на Скорбященском кладбище. Рязанские власти пообещали ошибки исправить.

Археологи из научно-производственного центра "Рязанская археологическая экспедиция", посетив накануне Дня неизвестного солдата Скорбященское кладбище, где захоронены около полутора тысяч красноармейцев, умерших от ран в госпиталях Рязани, и погибших в эвакуации ленинградцев, ужаснулись состоянием надгробий. Директор центра Василий Конов назвал обнаруженные искажения фамилий и дат на могилах красноармейцев "неприкрытой насмешкой". Небрежные коряво написанные имена и фамилии, у одного у захороненных здесь солдат указали дату рождения 1802 год, некоторые фотографии бойцов замазаны побелкой, в какие-то фамилии вкрались латинские буквы.

- Родственники навещают лишь редкие могилы, они сдержатся в достойном состоянии. А забота об остальных лежит на государстве. Но, стоя перед каждым таким "нарисованным" надгробием, ощущаешь чувство вины за то "уважение" к памяти павших, которое ты перед собой вынужден видеть. 3 декабря здесь добавили контраста многие пышные атрибуты официального праздника: однодневные флаги, венки, речи, гвоздики, ружейный салют, - написал Василий Конов на официально страничке НПЦ в соцсети.

В мэрии Рязани пояснили, что работы по приведению в порядок мемориальных захоронений выполнялись подрядной организацией в апреле 2018 года. Гарантийные обязательства сроком 12 месяцев еще действуют. На следующий год запланирована реконструкция надгробий.

- Выявленные недостатки будут устранены силами подрядчика до 12 декабря, - рассказала замдиректора муниципального учреждения "Ритуал", следящего за порядком в Мемориальном парке, Татьяна Разумеенко.